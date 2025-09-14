https://uz.sputniknews.ru/20250914/postostpredy-stran-sng-zasedanie-51951233.html
Постпреды стран СНГ соберутся на очередное заседание — дата, что в повестке
В частности, речь пойдет о ходе подготовки к предстоящей встрече Совета глав правительств
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 16 сентября в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Постпреды рассмотрят ход подготовки к очередным заседаниям Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ.Заседание СГП состоится 29 сентября в Минске, заседания СМИД и СГГ запланировано провести в октябре в Душанбе, добавили в пресс-службе.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 16 сентября в Минске, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
“16 сентября 2025 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.
Постпреды рассмотрят ход подготовки к очередным заседаниям Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ.
Заседание СГП состоится 29 сентября в Минске, заседания СМИД и СГГ запланировано провести в октябре в Душанбе, добавили в пресс-службе.