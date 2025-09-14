https://uz.sputniknews.ru/20250914/postostpredy-stran-sng-zasedanie-51951233.html

Постпреды стран СНГ соберутся на очередное заседание — дата, что в повестке

В частности, речь пойдет о ходе подготовки к предстоящей встрече Совета глав правительств

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 16 сентября в Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Постпреды рассмотрят ход подготовки к очередным заседаниям Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ.Заседание СГП состоится 29 сентября в Минске, заседания СМИД и СГГ запланировано провести в октябре в Душанбе, добавили в пресс-службе.

