За заслуги перед Отечеством: Путин наградил Медведева орденом

Таким образом глава РФ отметил большой вклад зампреда Совбеза России в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности страны
ТАШКЕНТ, 14 сентября – Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Медведев был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" второй степени (2005 год), первой степени (2015 год) и третьей степени (2020 год). Теперь он стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".В воскресенье, 14 сентября Дмитрий Медведев отмечает 60-летие.
