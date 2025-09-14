Путин принял участие в торжественном мероприятии в честь 878-й годовщины основания Москвы
Столица РФ с размахом отметила свое 878-летие: сотрудники московского метрополитена пустили первые поезда сразу по четырем новым станциям, открылся Национальный космический центр, введены в эксплуатацию 6 обновленных набережных Москвы-реки.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне поздравил москвичей с 878-летием столицы, назвав ее одним из лучших городов планеты.
"По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем День Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей. Не только москвичей – всех, кто искренне любит нашу столицу, считает ее одним из лучших городов планеты. Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть на самом деле", — сказал глава РФ.
Он отметил, что Москва является флагманом поступательного, уверенного движения вперед всей России.
“Важно, что в столице инновации тестируются в реальных условиях, что открывает быстрый путь к применению передовых продуктов в городском хозяйстве – на транспорте, в образовании и здравоохранении”, — сказал президент.
Он остановился на еще одном значимом направлении: формировании в столице РФ в полном смысле слова экономики беспилотных систем. В Москве активно тестируют автономные решения в такси, в логистике, повседневных сервисах, для контроля безопасности на воде, на стройплощадках, для борьбы с пожарами, для уборки территорий. Причем новые технологии работают на отечественном программном обеспечении.
“За последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. Вы представляете: за шесть – вчетверо, то есть ежегодно примерно по 80–85 процентов прирастало. Просто здорово! Прекрасный показатель.От экспериментов Москва переходит к широкому применению автономного транспорта. Буквально несколько дней назад после двух лет испытаний на регулярные маршруты вышли первые в России беспилотные трамваи. Следующим шагом станет автоматизация метро”, — добавил Путин.
Он также назвал Москву крепким тылом армии России.
“Более пятисот московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта. Получившие ранение военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в столичных больницах. Сотни московских специалистов – врачи, работники специальных служб, строители, управленцы – ежедневно оказывают помощь жителям Донбасса и Новороссии”, — отметил руководитель страны.
Он поблагодарил москвичей за вклад в общую справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества.
“Именно воля и энергия людей позволяют столице достойно конкурировать с крупнейшими городами мира, создавать технологии XXI века, преображать город, столичные улицы и кварталы, успешно решать социальные задачи. Убежден, что у Москвы есть все возможности выйти и на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное, последовательное и долгосрочное развитие”, — заключил Путин.
В тот же день президент России открыл движение по новому участку Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ".
Сотрудники московского метрополитена пустили первые поезда сразу по четырем новым станциям: "Крымская", "ЗИЛ", "Вавиловская" и "Академическая".
В этом году протяженность метро увеличилась на 87%. Троицкая линия метро — это 27 километров, 11 станций. Часть станций ввели в 2024 году. Новые станции свяжут участок от БКЛ до МЦК.
Также глава государства официально открыл в Москве новый Национальный космический центр.
Теперь в Москве на территории бывшей промзоны расположился уникальный инженерный комплекс всей космической отрасли страны.
Построенный по инициативе президента РФ, он представляет собой впечатляющий архитектурный ансамбль площадью 276 тыс. кв. м с центральной 47-этажной башней высотой 288 метров, стилизованной под ракету. Комплекс оснащен 73 инженерными системами, включая уникальные системы связи с космическими объектами.
По словам мэра Москвы, Сергея Собянина, открытие НКЦ — лишь начало развития территории. В планах — создание современного инновационного промышленного парка площадью 1,5 млн кв. м с технопарками, промзонами и образовательными центрами.
К 878-й годовщине основания российской столицы ввели в эксплуатацию шесть набережных Москвы-реки. В порядок привели участок длиной больше 11 километров от Садового кольца до Нагатинского затона, создав комфортные условия для отдыха и прогулок москвичей и гостей города. С 2011 года в столице РФ реконструировали больше 100 километров набережных Москвы-реки, а также все исторические набережные Яузы. И эта работа продолжается.
