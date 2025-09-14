https://uz.sputniknews.ru/20250914/putin-uchastie-v-torjestvennom-meropriyatii-v-chest-878-y-godovschiny-osnovaniya-moskvy-51952811.html

Путин принял участие в торжественном мероприятии в честь 878-й годовщины основания Москвы

Путин принял участие в торжественном мероприятии в честь 878-й годовщины основания Москвы

Столица РФ с размахом отметила свое 878-летие: сотрудники московского метрополитена пустили первые поезда сразу по четырем новым станциям, открылся Национальный космический центр, введены в эксплуатацию 6 обновленных набережных Москвы-реки

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин накануне поздравил москвичей с 878-летием столицы, назвав ее одним из лучших городов планеты.Он отметил, что Москва является флагманом поступательного, уверенного движения вперед всей России.Он остановился на еще одном значимом направлении: формировании в столице РФ в полном смысле слова экономики беспилотных систем. В Москве активно тестируют автономные решения в такси, в логистике, повседневных сервисах, для контроля безопасности на воде, на стройплощадках, для борьбы с пожарами, для уборки территорий. Причем новые технологии работают на отечественном программном обеспечении.Он также назвал Москву крепким тылом армии России.Он поблагодарил москвичей за вклад в общую справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества.В тот же день президент России открыл движение по новому участку Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до станции "ЗИЛ".Сотрудники московского метрополитена пустили первые поезда сразу по четырем новым станциям: "Крымская", "ЗИЛ", "Вавиловская" и "Академическая".В этом году протяженность метро увеличилась на 87%. Троицкая линия метро — это 27 километров, 11 станций. Часть станций ввели в 2024 году. Новые станции свяжут участок от БКЛ до МЦК.Также глава государства официально открыл в Москве новый Национальный космический центр.Теперь в Москве на территории бывшей промзоны расположился уникальный инженерный комплекс всей космической отрасли страны.Построенный по инициативе президента РФ, он представляет собой впечатляющий архитектурный ансамбль площадью 276 тыс. кв. м с центральной 47-этажной башней высотой 288 метров, стилизованной под ракету. Комплекс оснащен 73 инженерными системами, включая уникальные системы связи с космическими объектами.По словам мэра Москвы, Сергея Собянина, открытие НКЦ — лишь начало развития территории. В планах — создание современного инновационного промышленного парка площадью 1,5 млн кв. м с технопарками, промзонами и образовательными центрами.К 878-й годовщине основания российской столицы ввели в эксплуатацию шесть набережных Москвы-реки. В порядок привели участок длиной больше 11 километров от Садового кольца до Нагатинского затона, создав комфортные условия для отдыха и прогулок москвичей и гостей города. С 2011 года в столице РФ реконструировали больше 100 километров набережных Москвы-реки, а также все исторические набережные Яузы. И эта работа продолжается.

