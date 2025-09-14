Узбекистан
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российская армия поразила центры подготовки украинских операторов БПЛА
ВС РФ также нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников
2025-09-14T16:45+0500
2025-09-14T16:45+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
в мире
россия
безопасность
всу
украина
ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik. Российские бойцы поразили центры подготовки операторов беспилотников на Украине, сообщает Минобороны РФ.ВС РФ также ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.А силы ПВО уничтожили:С начала спецоперации потери противника составили:
Российская армия поразила центры подготовки украинских операторов БПЛА

16:45 14.09.2025
ВС РФ также нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik. Российские бойцы поразили центры подготовки операторов беспилотников на Украине, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем", — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВС РФ также ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
А силы ПВО уничтожили:
четыре управляемые авиабомбы;
снаряд РСЗО HIMARS американского производства;
361 БПЛА самолетного типа.
С начала спецоперации потери противника составили:
667 самолетов;
283 вертолета;
84 069 дронов;
628 ЗРК;
25 096 танков и других ББМ;
1591 боевая машина РСЗО;
29 555 орудий полевой артиллерии и минометов;
41 743 единицы специальной военной автомобильной техники.
