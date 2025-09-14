https://uz.sputniknews.ru/20250914/rossiyskaya-armiya-porazila-tsentry-podgotovki-ukrainskix-operatorov-bpla-51959427.html
Российская армия поразила центры подготовки украинских операторов БПЛА
Российская армия поразила центры подготовки украинских операторов БПЛА
ВС РФ также нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников
ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik. Российские бойцы поразили центры подготовки операторов беспилотников на Украине, сообщает Минобороны РФ.ВС РФ также ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.А силы ПВО уничтожили:С начала спецоперации потери противника составили:
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем", — говорится в сводке российского военного ведомства.
ВС РФ также ударили по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
четыре управляемые авиабомбы;
снаряд РСЗО HIMARS американского производства;
361 БПЛА самолетного типа.
С начала спецоперации потери противника составили:
25 096 танков и других ББМ;
29 555 орудий полевой артиллерии и минометов;
41 743 единицы специальной военной автомобильной техники.