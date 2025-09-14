https://uz.sputniknews.ru/20250914/skolko-pomidorov-mojno-est-v-den-51952578.html
Врач: сколько помидоров можно есть в день
Врач: сколько помидоров можно есть в день
Sputnik Узбекистан
Помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, способный снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкопроцессов
2025-09-14T22:01+0500
2025-09-14T22:01+0500
2025-09-14T22:01+0500
это интересно
мнение эксперта
помидоры
витамины
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/03/48222245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06f7db63424dfe61c197da6968ed1dcb.jpg
Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов помидоров в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Сабину Шафикову.По словам специалиста, помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, помогающий снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов.
https://uz.sputniknews.ru/20250729/top-3-stran-eaes-kuda-uzbekistan-postavlyaet-pomidory-50912467.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/03/48222245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a6be0a1fae16d87283c209b2a70de6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
врач помидоры витамины
Врач: сколько помидоров можно есть в день
Помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, способный снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкопроцессов.
Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов помидоров в день, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта Сабину Шафикову.
"Взрослым нужно употреблять до 200–300 граммов помидоров в день, это два-три средних помидора", — сказала Шафикова.
По словам специалиста, помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, помогающий снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов.
"Однако при гастрите с повышенной кислотностью или язвенной болезни свежие помидоры могут усиливать дискомфорт. Они содержат органические кислоты (яблочную, лимонную и щавелевую), которые повышают кислотность желудочного сока", — предупредила Шафикова.