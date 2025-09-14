https://uz.sputniknews.ru/20250914/skolko-pomidorov-mojno-est-v-den-51952578.html

Врач: сколько помидоров можно есть в день

Помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, способный снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкопроцессов

Взрослым людям рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов помидоров в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Сабину Шафикову.По словам специалиста, помидоры содержат витамины С, К, группы В, калий и антиоксидант ликопин, помогающий снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов.

