Узбекистан нарастил производство ковров

Статведомство республики представило данные за 7 месяцев 2025 года

ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik. В Узбекистане увеличился объем производства ковров, сообщает Национальный комитет по статистике.По его данным, в январе-июле 2025 года в республике произвели 21,1 млн м² ковров и ковровых изделий.Динамика данного показателя по годам (январь-июль):Напомним, что за первое полугодие этого года Узбекистан экспортировал ковры на сумму $10,8 млн.Общий объем отправленной за рубеж продукции составил 3,6 млн квадратных метров.Больше всего узбекских ковров в этот период закупил Кыргызстан.

