Узбекистан нарастил производство ковров

Статведомство республики представило данные за 7 месяцев 2025 года
ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik. В Узбекистане увеличился объем производства ковров, сообщает Национальный комитет по статистике.По его данным, в январе-июле 2025 года в республике произвели 21,1 млн м² ковров и ковровых изделий.Динамика данного показателя по годам (январь-июль):Напомним, что за первое полугодие этого года Узбекистан экспортировал ковры на сумму $10,8 млн.Общий объем отправленной за рубеж продукции составил 3,6 млн квадратных метров.Больше всего узбекских ковров в этот период закупил Кыргызстан.
ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik.
В Узбекистане увеличился объем производства ковров, сообщает
Национальный комитет по статистике.
По его данным, в январе-июле 2025 года в республике произвели 21,1 млн м² ковров и ковровых изделий.
“По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1 900,4 тыс. м², или на 9,9%”, — говорится в сообщении.
Динамика данного показателя по годам (январь-июль):
2023 г. – 18 401,7 тыс. м²
2024 г. – 19 154,8 тыс. м²
2025 г. – 21 055,2 тыс. м²
Напомним, что за первое полугодие этого года Узбекистан экспортировал ковры на сумму $10,8 млн.
Общий объем отправленной за рубеж продукции составил 3,6 млн квадратных метров.
Больше всего узбекских ковров в этот период закупил Кыргызстан.