Цифровизация и строгий учет: Узбекистан вводит новый порядок приемки хлопка и зерна

Цифровизация и строгий учет: Узбекистан вводит новый порядок приемки хлопка и зерна

Приемка хлопка и зерна будет осуществляться только на основании товарно-транспортной накладной

ТАШКЕНТ, 14 сентября – Sputnik. Правительство Узбекистана соответствующим постановлением утвердило Положение "О правилах приемки хлопка и зерна и ведения их электронного учета".В соответствии с документом, весь процесс теперь будет осуществляться с применением специализированных информационных систем Минсельхоза — "Agrotarozi", "Hosil qabuli" и "AgroDocs". Эти платформы позволят централизованно вести учет, исключить возможность разногласий и повысить прозрачность процедур.Для доступа к системам Agrotarozi и Hosil qabuli необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. При регистрации пользователь подписывает электронный договор, подтверждающий согласие с условиями использования.Приемка хлопка и зерна будет осуществляться только на основании товарно-транспортной накладной.При этом хозяйства обязаны направлять продукцию с идентичными показателями качества по одной накладной.В частности:Приемка завершается в 24:00, учет ведется по физическому весу ежедневно.Это исключит искажения и обеспечит достоверность данных, необходимых для отчетности и расчетов между хозяйствами и перерабатывающими организациями.

