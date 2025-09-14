https://uz.sputniknews.ru/20250914/uzbekistan-novyy-poryadok-priemki-xlopka-i-zerna-51959168.html
Цифровизация и строгий учет: Узбекистан вводит новый порядок приемки хлопка и зерна
Приемка хлопка и зерна будет осуществляться только на основании товарно-транспортной накладной
ТАШКЕНТ, 14 сентября – Sputnik. Правительство Узбекистана соответствующим постановлением утвердило Положение "О правилах приемки хлопка и зерна и ведения их электронного учета".В соответствии с документом, весь процесс теперь будет осуществляться с применением специализированных информационных систем Минсельхоза — "Agrotarozi", "Hosil qabuli" и "AgroDocs". Эти платформы позволят централизованно вести учет, исключить возможность разногласий и повысить прозрачность процедур.Для доступа к системам Agrotarozi и Hosil qabuli необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. При регистрации пользователь подписывает электронный договор, подтверждающий согласие с условиями использования.Приемка хлопка и зерна будет осуществляться только на основании товарно-транспортной накладной.При этом хозяйства обязаны направлять продукцию с идентичными показателями качества по одной накладной.В частности:Приемка завершается в 24:00, учет ведется по физическому весу ежедневно.Это исключит искажения и обеспечит достоверность данных, необходимых для отчетности и расчетов между хозяйствами и перерабатывающими организациями.
ТАШКЕНТ, 14 сентября – Sputnik.
Правительство Узбекистана соответствующим постановлением утвердило
Положение "О правилах приемки хлопка и зерна и ведения их электронного учета".
В соответствии с документом, весь процесс теперь будет осуществляться с применением специализированных информационных систем Минсельхоза — "Agrotarozi", "Hosil qabuli" и "AgroDocs". Эти платформы позволят централизованно вести учет, исключить возможность разногласий и повысить прозрачность процедур.
Для доступа к системам Agrotarozi и Hosil qabuli необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. При регистрации пользователь подписывает электронный договор, подтверждающий согласие с условиями использования.
При этом хозяйства обязаны направлять продукцию с идентичными показателями качества по одной накладной.
допускается оформление накладной только на хлопок или зерно одного селекционного, промышленного сорта и класса;
для семенного хлопка и зерна дополнительно устанавливается требование совпадения поколения и полевой группы.
Приемка завершается в 24:00, учет ведется по физическому весу ежедневно.
Это исключит искажения и обеспечит достоверность данных, необходимых для отчетности и расчетов между хозяйствами и перерабатывающими организациями.