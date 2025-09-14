https://uz.sputniknews.ru/20250914/uzbekistanets-fazliddin-erkinboev-chempion-mira-boks-51955004.html
Узбекистанец Фазлиддин Эркинбоев стал чемпионом мира по боксу
На ЧМ в Англии, в финале весовой категории -75 кг он одержал победу над болгарским соперником.
ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik. Член сборной Узбекистана Фазлиддин Эркинбоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу в Англии. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Накануне в Ливерпуле состоялся девятый день турнира, в ходе которого определились первые чемпионы и призеры нового мирового первенства.В финалах этого дня разыграли три комплекта наград: среди женщин — в категориях 57 кг и свыше 80 кг, среди мужчин — в категории 75 кг. Эркинбаев, выступавший в весовой категории до 75 кг, в финале победил болгарина Кивана Рами.Чемпионские титулы также завоевали боксеры из Польши и Индии.ФиналКроме того, накануне в финал пробились еще трое узбекистанцев.ПолуфиналыБронзовые медалиСегодня, 14 сентября, решающий и самый ответственный день престижных соревнований.Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.
ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik.
Член сборной Узбекистана Фазлиддин Эркинбоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу в Англии. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Накануне в Ливерпуле состоялся девятый день турнира, в ходе которого определились первые чемпионы и призеры нового мирового первенства.
В финалах этого дня разыграли три комплекта наград: среди женщин — в категориях 57 кг и свыше 80 кг, среди мужчин — в категории 75 кг. Эркинбаев, выступавший в весовой категории до 75 кг, в финале победил болгарина Кивана Рами.
“Сборная Узбекистана по боксу записала в свой актив первую золотую медаль на проходящем в Англии чемпионате мира. В финале весовой категории -75 кг Фазлиддин Эркинбоев одержал победу над болгарским боксером Киваном Рами и стал чемпионом мира”, — говорится в сообщении.
Чемпионские титулы также завоевали боксеры из Польши и Индии.
-75 кг: Фазлиддин Эркинбоев – Киван Рами (Болгария) 5:0
Кроме того, накануне в финал пробились еще трое узбекистанцев.
-48 кг: Сабина Бобокулова – Назим Кизаубай (Казахстан) 1:4
-65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев – Лаша Гурули (Грузия) — соперник не вышел на ринг
-80 кг: Жавохир Умматалиев – Габриэль Веочич (Хорватия) 5:0
-51 кг: Феруза Казакова – Бусе Наз Чакыроглу (Турция) 1:4
-70 кг: Азиза Зокирова – Лейкиша Перголити (Австралия) 0:5
-85 кг: Акмалжон Исроилов – Михаил Фарес (Австрия) 5:0
-48 кг: Сабина Бобокулова
Сегодня, 14 сентября, решающий и самый ответственный день престижных соревнований.
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.