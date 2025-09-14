https://uz.sputniknews.ru/20250914/uzbekistanets-fazliddin-erkinboev-chempion-mira-boks-51955004.html

Узбекистанец Фазлиддин Эркинбоев стал чемпионом мира по боксу

Узбекистанец Фазлиддин Эркинбоев стал чемпионом мира по боксу

Sputnik Узбекистан

На ЧМ в Англии, в финале весовой категории -75 кг он одержал победу над болгарским соперником. 14.09.2025, Sputnik Узбекистан

2025-09-14T12:15+0500

2025-09-14T12:15+0500

2025-09-14T12:15+0500

спорт

бокс

чемпионат мира по боксу

ливерпуль

узбекистанец

золото

чемпион

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0e/51953096_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b809469e9e87ab6c76d81ee7bc2282e.jpg

ТАШКЕНТ, 14 сентября — Sputnik. Член сборной Узбекистана Фазлиддин Эркинбоев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу в Англии. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Накануне в Ливерпуле состоялся девятый день турнира, в ходе которого определились первые чемпионы и призеры нового мирового первенства.В финалах этого дня разыграли три комплекта наград: среди женщин — в категориях 57 кг и свыше 80 кг, среди мужчин — в категории 75 кг. Эркинбаев, выступавший в весовой категории до 75 кг, в финале победил болгарина Кивана Рами.Чемпионские титулы также завоевали боксеры из Польши и Индии.ФиналКроме того, накануне в финал пробились еще трое узбекистанцев.ПолуфиналыБронзовые медалиСегодня, 14 сентября, решающий и самый ответственный день престижных соревнований.Чемпионат мира World Boxing 2025 проходит в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября с участием более 500 боксеров из 66 стран. Всего разыгрывают 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, бокс, чемпионат мира по боксу, ливерпуль, узбекистанец, золото, чемпион