https://uz.sputniknews.ru/20250915/chm-po-boksu-uzbekistan-zavoeval-11-medaley-51963311.html

ЧМ по боксу: Узбекистан завоевал 11 медалей

ЧМ по боксу: Узбекистан завоевал 11 медалей

Sputnik Узбекистан

В английском Ливерпуле завершилось мировое первенство по боксу. В турнире приняли участие 540 спортсменов из 68 стран. У сборной РУз второе место в общекомандном зачете

2025-09-15T09:50+0500

2025-09-15T09:50+0500

2025-09-15T10:27+0500

спорт

чемпионат мира по боксу

ливерпуль

узбекистанцы

медали

нок узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/04/38542243_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_29da2aa9d4876c7b9a4764e227feb399.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завоевала 11 медалей на чемпионате мира, сообщает пресс-служба НОК.На данных соревнованиях Турабек Хабибуллаев и Фазлиддин Эркинбоев завоевали титул чемпионов мира. Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков стали двукратными чемпионами мира.ПобедителиЗолотоСереброБронзаЧемпионат мира World Boxing 2025 проходил с 4 по 14 сентября. Всего разыгрывали 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан чемпионат мира по боксу ливерпуль