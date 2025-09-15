https://uz.sputniknews.ru/20250915/chm-po-boksu-uzbekistan-zavoeval-11-medaley-51963311.html
ЧМ по боксу: Узбекистан завоевал 11 медалей
Sputnik Узбекистан
В английском Ливерпуле завершилось мировое первенство по боксу. В турнире приняли участие 540 спортсменов из 68 стран. У сборной РУз второе место в общекомандном зачете
2025-09-15T09:50+0500
2025-09-15T09:50+0500
2025-09-15T10:27+0500
спорт
чемпионат мира по боксу
ливерпуль
узбекистанцы
медали
нок узбекистана
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Сборная Узбекистана по боксу завоевала 11 медалей на чемпионате мира, сообщает пресс-служба НОК.На данных соревнованиях Турабек Хабибуллаев и Фазлиддин Эркинбоев завоевали титул чемпионов мира. Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков стали двукратными чемпионами мира.ПобедителиЗолотоСереброБронзаЧемпионат мира World Boxing 2025 проходил с 4 по 14 сентября. Всего разыгрывали 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.
09:50 15.09.2025 (обновлено: 10:27 15.09.2025)
В английском Ливерпуле завершилось мировое первенство по боксу. В турнире приняли участие 540 спортсменов из 68 стран. У сборной РУз второе место в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik.
Сборная Узбекистана по боксу завоевала 11 медалей на чемпионате мира, сообщает
пресс-служба НОК.
“В Ливерпуле (Англия) завершилось мировое первенство по боксу. В турнире приняли участие 540 спортсменов из 68 стран мира. По итогам соревнований сборная Узбекистана завоевала 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете”, — говорится в сообщении.
На данных соревнованиях Турабек Хабибуллаев и Фазлиддин Эркинбоев завоевали титул чемпионов мира. Асадхуджа Муйдинхуджаев и Абдумалик Халоков стали двукратными чемпионами мира.
−60 кг: Абдумалик Халоков
−65 кг: Асадхуджа Муйдинхуджаев
−75 кг: Фазлиддин Эркинбоев
−80 кг: Жавохир Умматалиев
−85 кг: Акмалжон Исроилов
−92 кг: Турабек Хабибуллаев
−65 кг: Навбахор Хамидова
−48 кг: Сабина Бобокулова
−51 кг: Феруза Бобокулова
Чемпионат мира World Boxing 2025 проходил с 4 по 14 сентября. Всего разыгрывали 20 комплектов наград: по десять среди мужчин и женщин. Это первый в истории бокса взрослый ЧМ под эгидой World Boxing.