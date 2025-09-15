Узбекистан
Мирзиёев: Пусть будет больше преданных своему делу педагогов, достойных высших наград
Мирзиёев: Пусть будет больше преданных своему делу педагогов, достойных высших наград
Глава республики наградил почетными званиями, орденами и медалями работников системы образования, показавших образцовые результаты. Награды также получили предприниматели, построившие школы, и зарубежные партнеры
2025-09-15T17:45+0500
2025-09-15T17:52+0500
узбекистан
общество
педагог
шавкат мирзиёев
награждение
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Пусть в нашей стране становится все больше преданных своему делу педагогов, достойных высших наград, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В Бостанлыкском районе Ташкентской области состоялось торжественное мероприятие ко Дню учителей и наставников.Указом президента группа работников, показавших образцовые результаты в системе образования и воспитания, награждена почетными званиями, орденами и медалями. Сегодня состоялось торжественное вручение этих наград.Наградами были отмечены также предприниматели, построившие школы на собственные средства, и зарубежные партнеры, содействующие внедрению передовых практик в образовании.Речь шла и о дальнейшем развитии сферы. В обсуждении по видеосвязи участвовали более 40 тыс. учителей и наставников со всей республики.Глава республики отметил, что за восемь лет расходы на образование и науку увеличены в 6 раз – до 378 трлн сумов. Он подчеркнул, что повышение качества образования, улучшение условий труда и жизни учителей и наставников останется ключевым приоритетом реформ.
узбекистан
Новости
Мирзиёев: Пусть будет больше преданных своему делу педагогов, достойных высших наград

17:45 15.09.2025 (обновлено: 17:52 15.09.2025)
Подписаться
Глава республики наградил почетными званиями, орденами и медалями работников системы образования, показавших образцовые результаты. Награды также получили предприниматели, построившие школы, и зарубежные партнеры.
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Пусть в нашей стране становится все больше преданных своему делу педагогов, достойных высших наград, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В Бостанлыкском районе Ташкентской области состоялось торжественное мероприятие ко Дню учителей и наставников.
Указом президента группа работников, показавших образцовые результаты в системе образования и воспитания, награждена почетными званиями, орденами и медалями. Сегодня состоялось торжественное вручение этих наград.
“Я вручаю звания, ордена и медали представителям многих сфер. Но день, когда награждаются учителя, я всегда жду с особым чувством. Пусть в нашей стране становится все больше преданных своему делу педагогов, достойных высших наград”, – сказал президент.
Наградами были отмечены также предприниматели, построившие школы на собственные средства, и зарубежные партнеры, содействующие внедрению передовых практик в образовании.
Речь шла и о дальнейшем развитии сферы. В обсуждении по видеосвязи участвовали более 40 тыс. учителей и наставников со всей республики.
Глава республики отметил, что за восемь лет расходы на образование и науку увеличены в 6 раз – до 378 трлн сумов. Он подчеркнул, что повышение качества образования, улучшение условий труда и жизни учителей и наставников останется ключевым приоритетом реформ.
15:46
