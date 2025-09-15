https://uz.sputniknews.ru/20250915/mirziyoyev-pedagogi-nagrajdeniye-51980172.html

Мирзиёев: Пусть будет больше преданных своему делу педагогов, достойных высших наград

Глава республики наградил почетными званиями, орденами и медалями работников системы образования, показавших образцовые результаты. Награды также получили предприниматели, построившие школы, и зарубежные партнеры

ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Пусть в нашей стране становится все больше преданных своему делу педагогов, достойных высших наград, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В Бостанлыкском районе Ташкентской области состоялось торжественное мероприятие ко Дню учителей и наставников.Указом президента группа работников, показавших образцовые результаты в системе образования и воспитания, награждена почетными званиями, орденами и медалями. Сегодня состоялось торжественное вручение этих наград.Наградами были отмечены также предприниматели, построившие школы на собственные средства, и зарубежные партнеры, содействующие внедрению передовых практик в образовании.Речь шла и о дальнейшем развитии сферы. В обсуждении по видеосвязи участвовали более 40 тыс. учителей и наставников со всей республики.Глава республики отметил, что за восемь лет расходы на образование и науку увеличены в 6 раз – до 378 трлн сумов. Он подчеркнул, что повышение качества образования, улучшение условий труда и жизни учителей и наставников останется ключевым приоритетом реформ.

