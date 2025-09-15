Песков: НАТО де-факто воюет с Россией
15:40 15.09.2025 (обновлено: 15:47 15.09.2025)
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов, касающиеся урегулирования кризиса на Украине, а также возможного изъятия российских замороженных активов.
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне", — сказал он журналистам.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, заявил, что НАТО не воюет с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией для защиты Украины, заявила, что "надо было раньше в этом признаваться".
Другие заявления Пескова:
в Кремле видели сообщения в СМИ, что лидер США Дональд Трамп предложил "семерке" изъять замороженные активы России;
возможное изъятие российских замороженных активов существенно подорвет доверие к западной финансовой системе;
возможное изъятие замороженных активов России не будет оставлено без ответа, Москва предпримет юридические шаги, чтобы отстаивать собственность;
в Кремле слышали новые заявления главы США Дональда Трампа относительно России и ужесточения санкционных мер;
никаких подвижек в части проведения трехстороннего саммита России, Украины и США пока нет;
Россия сохраняет открытость к диалогу по урегулированию конфликта на Украине;
РФ сохраняет готовность к урегулированию кризиса на Украине политико-дипломатическими средствами;
процесс урегулирования конфликта на Украине искусственно притормаживается со стороны Киева;
призывы к незамедлительной встрече на высшем уровне по Украине направлены на эмоциональный эффект;
встреча на высшем уровне по Украине будет бесполезна, если пройдет в неподготовленном режиме;
встреча на высшем уровне по Украине должна быть хорошо подготовлена, но готовности вести эту подготовку нет у Киева и Европы;
готовности Киева приступить к серьезному обсуждению в рамках переговоров по Украине сейчас нет;
Европа не хочет обращать внимание на необходимость разрешения первопричин конфликта на Украине;
пауза в переговорном процессе по Украине есть, она налицо;
НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевского режима.