Песков: НАТО де-факто воюет с Россией

Официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов, касающиеся урегулирования кризиса на Украине, а также возможного изъятия российских замороженных активов

2025-09-15T15:40+0500

ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. НАТО де-факто воюет с Россией, это очевидно и не нуждается в доказательствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, находясь в Киеве, заявил, что НАТО не воюет с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Сикорского об отсутствии в ЕС добровольцев для войны с Россией для защиты Украины, заявила, что "надо было раньше в этом признаваться". Другие заявления Пескова:

