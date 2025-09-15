https://uz.sputniknews.ru/20250915/press-tsentr-sputnik-rossotrudnichestvo-press-konferentsiya-51969979.html

Анонс: почему растет интерес к обучению в российских вузах

Анонс: почему растет интерес к обучению в российских вузах

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о мероприятиях в рамках Международной выставки-ярмарки "Российское образование. Ташкент – 2025", нововведениях в процедуре отбора в вузы РФ, преимуществах для поступивших по квоте студентов

ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 17 сентября в 11.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция руководителя Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской.Тема: "Российское образование в Узбекистане: выставка-ярмарка в Ташкенте и старт квотной кампании-2025".19–20 сентября в столице РУз состоится Международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент – 2025". С 15 сентября стартовал прием заявок по квоте правительства РФ для абитуриентов из Узбекистана.Речь пойдет о мероприятиях в рамках выставки для абитуриентов и их родителей, а также о том, почему растет интерес к обучению в российских вузах. Кроме того, спикер расскажет о нововведениях в процедуре отбора и преимуществах, которые получают студенты, поступившие по квоте.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

