Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские бойцы освободили Ольговское в Запорожской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток"
2025-09-15T16:50+0500
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Российская армия освободила Ольговское в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".Также бойцы “Восточной” группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области. ВСУ потеряли:
© Sputnik / Кирилл НортонРоссийский военнослужащий, архивное фото
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Российская армия освободила Ольговское в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".
“Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области”, — говорится в сообщении.
Также бойцы “Восточной” группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.
ВСУ потеряли:
до 260 военнослужащих;
два танка;
боевую бронированную машину;
десять автомобилей;
две станции радиоэлектронной борьбы;
склад боеприпасов.
