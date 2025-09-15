https://uz.sputniknews.ru/20250915/rossiyskie-boytsy-osvobodili-olgovskoe-v-zaporojskoy-oblasti-51973202.html
Российские бойцы освободили Ольговское в Запорожской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток"
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik. Российская армия освободила Ольговское в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".Также бойцы "Восточной" группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.
ТАШКЕНТ, 15 сентября – Sputnik.
Российская армия освободила Ольговское в Запорожской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск "Восток".
“Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области”, — говорится в сообщении.
Также бойцы “Восточной” группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Маломихайловка, Новониколаевка Днепропетровской области и Новоивановка Запорожской области.
