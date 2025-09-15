Вкус лета: в Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам — фото
© SputnikВ Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Каждый район представил собственный стенд, стараясь удивить посетителей креативным оформлением. Всего в области томаты выращивают на площади более 3,3 тыс. гектаров.
САМАРКАНД, 15 сентября – Sputnik. В Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
В Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
© Sputnik
Красочное мероприятие организуют в Булунгурском районе уже во второй раз.
© SputnikВ Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
В Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
© Sputnik
Местные хозяйства и фермеры привезли сюда несколько тонн урожая: от привычных сортов до редких гибридов, а также блюда, приготовленные на основе этой популярной овощной культуры.
Каждый район представил собственный стенд, стараясь удивить посетителей креативным оформлением. Одни оформили экспозиции в виде фигур животных, наполненных помидорами, другие — выставили гигантские папье-маше в форме томатов.
© SputnikВ Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
В Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
© Sputnik
Некоторые продемонстрировали консервированную продукцию: соусы, соки, маринованные томаты, которые успешно реализуют не только в Узбекистане, но и за его пределами.
© SputnikВ Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
В Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
© Sputnik
В рамках фестиваля прошла масштабная выставка сортов томатов, семян и переработанной продукции. Гостям рассказали о новых методах выращивания, селекции высокоурожайных сортов и современных технологиях защиты растений от вредителей. Особое внимание уделили вопросам повышения урожайности и расширения экспортных возможностей региона.
© SputnikВ Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
В Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
© Sputnik
Организаторы мероприятия не ограничились лишь сельхозпродукцией: посетители смогли увидеть также работы местных ремесленников — от глиняной посуды до ярких декоративных изделий, которые гармонично дополнили атмосферу праздника.
Представитель хокимията Булунгурского района Шавкат Ахатов подчеркнул значимость выбранной для проведения фестиваля локации.
"Наш район и, в частности, махалля “Фозил Йулдош” выбраны не случайно. Здесь выращиваются одни из самых урожайных сортов томатов. Только в этом году с тысячи гектаров собрано более 40 тысяч тонн урожая. Замечу, что 40% томатов, экспортируемых за рубеж из Самаркандской области, — это продукция наших фермеров", — сказал он.
© SputnikВ Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
В Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам
© Sputnik
Всего в области томаты выращивают на площади более 3,3 тыс. гектаров.
Праздник сопровождался красочной концертной программой с участием местных артистов и завершился церемонией награждения наиболее активных участников и фейерверком.