https://uz.sputniknews.ru/20250915/samarkande-festival-posvyaschennyy-tomatam-51982499.html

Вкус лета: в Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам — фото

Вкус лета: в Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам — фото

Sputnik Узбекистан

Каждый район представил собственный стенд, стараясь удивить посетителей креативным оформлением. Всего в области томаты выращивают на площади более 3,3 тыс. гектаров

2025-09-15T18:15+0500

2025-09-15T18:15+0500

2025-09-15T18:15+0500

эксклюзив

самарканд

узбекистан

фестиваль

томаты

общество

фото

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0f/51980705_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8f4d787bc0e7c472e8db509716f9d977.jpg

САМАРКАНД, 15 сентября – Sputnik. В Самарканде прошел необычный фестиваль, посвященный томатам, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Красочное мероприятие организуют в Булунгурском районе уже во второй раз.Местные хозяйства и фермеры привезли сюда несколько тонн урожая: от привычных сортов до редких гибридов, а также блюда, приготовленные на основе этой популярной овощной культуры.Каждый район представил собственный стенд, стараясь удивить посетителей креативным оформлением. Одни оформили экспозиции в виде фигур животных, наполненных помидорами, другие — выставили гигантские папье-маше в форме томатов. Некоторые продемонстрировали консервированную продукцию: соусы, соки, маринованные томаты, которые успешно реализуют не только в Узбекистане, но и за его пределами.В рамках фестиваля прошла масштабная выставка сортов томатов, семян и переработанной продукции. Гостям рассказали о новых методах выращивания, селекции высокоурожайных сортов и современных технологиях защиты растений от вредителей. Особое внимание уделили вопросам повышения урожайности и расширения экспортных возможностей региона.Организаторы мероприятия не ограничились лишь сельхозпродукцией: посетители смогли увидеть также работы местных ремесленников — от глиняной посуды до ярких декоративных изделий, которые гармонично дополнили атмосферу праздника.Представитель хокимията Булунгурского района Шавкат Ахатов подчеркнул значимость выбранной для проведения фестиваля локации.Всего в области томаты выращивают на площади более 3,3 тыс. гектаров.Праздник сопровождался красочной концертной программой с участием местных артистов и завершился церемонией награждения наиболее активных участников и фейерверком.

самарканд

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд фестиваль томаты