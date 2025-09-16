https://uz.sputniknews.ru/20250916/abdulla-aripov-vstrecha-otg-bishkek-51996915.html
Премьер-министр Узбекистана встретится с коллегами из стран-членов ОТГ в Бишкеке
Предметом обсуждения станут приоритетные направления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Премьер –министр Узбекистана Абдулла Арипов примет участие во встрече руководителей правительств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), которая состоится в столице Кыргызстана Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина КР."В Администрации Президента Кыргызской Республики 18 сентября 2025 года состоится встреча Глав правительств и вице-президента государств-членов Организации тюркских государств. Во встрече примут участие Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, а также Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев", — говорится в сообщении.В фокусе внимания будут находиться приоритетные направления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях.Кроме того, участники рассмотрят вопросы совершенствования механизмов деятельности Организации тюркских государств в целях дальнейшего укрепления сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Премьер –министр Узбекистана Абдулла Арипов примет участие во встрече руководителей правительств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), которая состоится в столице Кыргызстана Бишкеке. Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина КР.
"В Администрации Президента Кыргызской Республики 18 сентября 2025 года состоится встреча Глав правительств и вице-президента государств-членов Организации тюркских государств. Во встрече примут участие Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, а также Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев", — говорится в сообщении.
В фокусе внимания будут находиться приоритетные направления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях.
Кроме того, участники рассмотрят вопросы совершенствования механизмов деятельности Организации тюркских государств в целях дальнейшего укрепления сотрудничества.