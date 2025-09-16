https://uz.sputniknews.ru/20250916/bibliotekari-uzbekistana-povyshayut-kvalifikatsiyu-v-rossiyskoy-leninke-51999880.html
Библиотекари Узбекистана повышают квалификацию в российской Ленинке
Библиотекари Узбекистана повышают квалификацию в российской Ленинке
Sputnik Узбекистан
Обучение персонала библиотек стран СНГ проходит в рамках комплексных мероприятий "Развитие международного научно-образовательного сотрудничества в сфере русистики"
2025-09-16T18:15+0500
2025-09-16T18:15+0500
2025-09-16T18:15+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
снг
библиотека
повышение квалификации
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/51999522_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_77dc9cc7df46eaee1fe453c538781a28.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Библиотекари Узбекистана вместе с коллегами по СНГ повышают квалификацию в Российской государственной библиотеке, сообщает пресс-служба Ленинки.Российская государственная библиотека (РГБ) при поддержке Министерства культуры РФ с 15 сентября проводит обучение персонала библиотек стран Содружества по программам повышения квалификации в рамках комплексных мероприятий "Развитие международного научно-образовательного сотрудничества в сфере русистики".В число обучающихся зачислены 30 человек — это сотрудники 16 библиотек стран СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.Занятия проходят в заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по двум дополнительным профессиональным программам "Основы сохранения фондов библиотек" и "Безопасность библиотечного фонда". Цель — формирование базовых знаний, необходимых при обеспечении сохранности и безопасности библиотечного фонда. Язык обучения — русский, добавили в пресс-службе РГБ.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/51999522_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_942d7da9f8b4b9df3578aa656f6b2ec5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан россия сотрудничество обучение персонал библиотеки
узбекистан россия сотрудничество обучение персонал библиотеки
Библиотекари Узбекистана повышают квалификацию в российской Ленинке
Обучение персонала библиотек стран СНГ проходит в рамках комплексных мероприятий "Развитие международного научно-образовательного сотрудничества в сфере русистики".
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Библиотекари Узбекистана вместе с коллегами по СНГ повышают квалификацию в Российской государственной библиотеке, сообщает
пресс-служба Ленинки.
Российская государственная библиотека (РГБ) при поддержке Министерства культуры РФ с 15 сентября проводит обучение персонала библиотек стран Содружества по программам повышения квалификации в рамках комплексных мероприятий "Развитие международного научно-образовательного сотрудничества в сфере русистики".
В число обучающихся зачислены 30 человек — это сотрудники 16 библиотек стран СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Занятия проходят в заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по двум дополнительным профессиональным программам "Основы сохранения фондов библиотек" и "Безопасность библиотечного фонда".
Цель — формирование базовых знаний, необходимых при обеспечении сохранности и безопасности библиотечного фонда. Язык обучения — русский, добавили в пресс-службе РГБ.