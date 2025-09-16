https://uz.sputniknews.ru/20250916/bibliotekari-uzbekistana-povyshayut-kvalifikatsiyu-v-rossiyskoy-leninke-51999880.html

Библиотекари Узбекистана повышают квалификацию в российской Ленинке

Библиотекари Узбекистана повышают квалификацию в российской Ленинке

Обучение персонала библиотек стран СНГ проходит в рамках комплексных мероприятий "Развитие международного научно-образовательного сотрудничества в сфере русистики"

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Библиотекари Узбекистана вместе с коллегами по СНГ повышают квалификацию в Российской государственной библиотеке, сообщает пресс-служба Ленинки.Российская государственная библиотека (РГБ) при поддержке Министерства культуры РФ с 15 сентября проводит обучение персонала библиотек стран Содружества по программам повышения квалификации в рамках комплексных мероприятий "Развитие международного научно-образовательного сотрудничества в сфере русистики".В число обучающихся зачислены 30 человек — это сотрудники 16 библиотек стран СНГ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.Занятия проходят в заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по двум дополнительным профессиональным программам "Основы сохранения фондов библиотек" и "Безопасность библиотечного фонда". Цель — формирование базовых знаний, необходимых при обеспечении сохранности и безопасности библиотечного фонда. Язык обучения — русский, добавили в пресс-службе РГБ.

