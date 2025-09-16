Мирзиёев: Наша строительная промышленность развивается в ногу со временем

Узбекистан
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Наша строительная промышленность развивается в ногу со временем и выпускает продукцию высокого качества, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с деятельностью завода по выпуску газобетонных блоков предприятия "Мегатон" в Чустском районе Наманганской области. Оно находится в свободной экономической зоне "Наманган". В рамках проекта стоимостью $40 млн на предприятии внедрены технологии из Китая, Германии и Дании. Производимые здесь газобетонные блоки позволяют существенно экономить энергию. Здания, построенные из таких блоков, не требуют дополнительной внешней теплоизоляции, а температурные потери внутри помещений сокращаются в четыре раза. В результате расходы на электроэнергию уменьшаются до 45%. В производстве используют цемент марки 550 завода "Наманган цемент", входящего в состав предприятия "Мегатон", что позволяет формировать цепочку добавленной стоимости. На предприятии создали 500 новых рабочих мест. Завод способен производить до 600 тыс. кубометров продукции в год, что позволит покрыть около 28% потребности области в кирпиче. Глава государства осмотрел производственные цеха, лаборатории и готовую продукцию. В рамках второго этапа проекта планируют локализовать производство автоклавного газоблока, специализированного клея и штукатурных смесей. Глава республики находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки – ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона.Шавкат Мирзиёев также примет участие в III Международном форуме "От бедности к благополучию".
Глава республики находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки — ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Наша строительная промышленность развивается в ногу со временем и выпускает продукцию высокого качества, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с деятельностью завода по выпуску газобетонных блоков предприятия "Мегатон" в Чустском районе Наманганской области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие по производству газобетона в Намангане
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие по производству газобетона в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2025
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие по производству газобетона в Намангане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Оно находится в свободной экономической зоне "Наманган". В рамках проекта стоимостью $40 млн на предприятии внедрены технологии из Китая, Германии и Дании.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие по производству газобетона в Намангане
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие по производству газобетона в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2025
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие по производству газобетона в Намангане
© Пресс-служба президента Узбекистана
Производимые здесь газобетонные блоки позволяют существенно экономить энергию. Здания, построенные из таких блоков, не требуют дополнительной внешней теплоизоляции, а температурные потери внутри помещений сокращаются в четыре раза. В результате расходы на электроэнергию уменьшаются до 45%.
В производстве используют цемент марки 550 завода "Наманган цемент", входящего в состав предприятия "Мегатон", что позволяет формировать цепочку добавленной стоимости. На предприятии создали 500 новых рабочих мест.
Завод способен производить до 600 тыс. кубометров продукции в год, что позволит покрыть около 28% потребности области в кирпиче.
Глава государства осмотрел производственные цеха, лаборатории и готовую продукцию.

"Важно, что наша строительная промышленность развивается в ногу со временем и выпускает продукцию высокого качества...Подобные инновационные технологии необходимо внедрять и в других сферах, где доля импорта остается высокой. Это создаст здоровую конкуренцию на рынке, расширит выбор для покупателей и обеспечит новые рабочие места. Мы и впредь будем поддерживать инициативных предпринимателей", — подчеркнул президент.

В рамках второго этапа проекта планируют локализовать производство автоклавного газоблока, специализированного клея и штукатурных смесей.
Глава республики находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки – ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона.
Шавкат Мирзиёев также примет участие в III Международном форуме "От бедности к благополучию".
