https://uz.sputniknews.ru/20250916/mirziyoyev-poyezdka-namanganskaya-oblast-51996026.html

Мирзиёев: Наша строительная промышленность развивается в ногу со временем

Мирзиёев: Наша строительная промышленность развивается в ногу со временем

Sputnik Узбекистан

Глава республики находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки — ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве... 16.09.2025, Sputnik Узбекистан

2025-09-16T14:20+0500

2025-09-16T14:20+0500

2025-09-16T14:33+0500

экономика

стройматериалы

производство

наманганская область

шавкат мирзиёев

завод

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/51992854_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_99434bda3977767daebc2bdb9b1df133.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Наша строительная промышленность развивается в ногу со временем и выпускает продукцию высокого качества, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с деятельностью завода по выпуску газобетонных блоков предприятия "Мегатон" в Чустском районе Наманганской области. Оно находится в свободной экономической зоне "Наманган". В рамках проекта стоимостью $40 млн на предприятии внедрены технологии из Китая, Германии и Дании. Производимые здесь газобетонные блоки позволяют существенно экономить энергию. Здания, построенные из таких блоков, не требуют дополнительной внешней теплоизоляции, а температурные потери внутри помещений сокращаются в четыре раза. В результате расходы на электроэнергию уменьшаются до 45%. В производстве используют цемент марки 550 завода "Наманган цемент", входящего в состав предприятия "Мегатон", что позволяет формировать цепочку добавленной стоимости. На предприятии создали 500 новых рабочих мест. Завод способен производить до 600 тыс. кубометров продукции в год, что позволит покрыть около 28% потребности области в кирпиче. Глава государства осмотрел производственные цеха, лаборатории и готовую продукцию. В рамках второго этапа проекта планируют локализовать производство автоклавного газоблока, специализированного клея и штукатурных смесей. Глава республики находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки – ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона.Шавкат Мирзиёев также примет участие в III Международном форуме "От бедности к благополучию".

наманганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономика, стройматериалы, производство, наманганская область, шавкат мирзиёев, завод