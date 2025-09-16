ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
13:45 16.09.2025 (обновлено: 14:29 16.09.2025)
© AP Photo / Kamran JebreiliФлаг ООН
© AP Photo / Kamran Jebreili
В свою очередь МИД Израиля отверг доклад ООН, заявив, что он основан на "лжи ХАМАС". Также ведомство призвало распустить Независимую международную комиссию Организации Объединенных Наций.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Организация Объединенных Наций признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории.
Комиссия утверждает, что израильская сторона уничтожила репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы.
"Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", — говорится в ее докладе.
Ключевые выводы комиссии:
Израиль продолжает совершать геноцид в секторе Газа, его действия в отношении населения наиболее беспощадны со времен 1948 года;
военные и политические лидеры страны, включая премьера Биньямина Нетаньяху, подстрекали к этому;
Тель-Авив несет ответственность за неспособность предотвратить геноцид в отношении жителей анклава;
страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия ЦАХАЛ в Газе и на оккупированных территориях.
При этом МИД Израиля отверг доклад ООН, заявив, что он основан на "лжи ХАМАС". Также ведомство призвало распустить международную комиссию.
Ранее ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа.
В последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения.
По состоянию на 15 августа 2025 года в Газе подтверждена пятая фаза голода по шкале IPC — катастрофический голод.
Напомним, что Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он рассказал о намерении захватить анклав, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.
Вечером в понедельник ЦАХАЛ начала наступление на Газу, город подвергся массированным бомбардировкам. Сначала израильские ВВС нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. СМИ сообщали о гибели нескольких десятков палестинцев.
При этом руководство Израиля призывало Нетаньяху воздержаться от операции, поскольку она поставит под угрозу жизни израильских заложников в городе, вряд ли позволит ликвидировать ХАМАС и приведет к большим жертвам среди ЦАХАЛ.
После старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции премьера в Иерусалиме из-за опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак.
По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тыс., в основном это мирные жители.