ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом

ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом

В свою очередь, МИД Израиля отверг доклад ООН, заявив, что он основан на "лжи ХАМАС". Также ведомство призвало распустить Независимую международную комиссию Организации Объединенных Наций

2025-09-16T13:45+0500

2025-09-16T13:45+0500

2025-09-16T14:29+0500

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Организация Объединенных Наций признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Об этом говорится в докладе Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории.Комиссия утверждает, что израильская сторона уничтожила репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы.Ключевые выводы комиссии:При этом МИД Израиля отверг доклад ООН, заявив, что он основан на "лжи ХАМАС". Также ведомство призвало распустить международную комиссию.Ранее ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа.В последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения.По состоянию на 15 августа 2025 года в Газе подтверждена пятая фаза голода по шкале IPC — катастрофический голод.Напомним, что Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он рассказал о намерении захватить анклав, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.Вечером в понедельник ЦАХАЛ начала наступление на Газу, город подвергся массированным бомбардировкам. Сначала израильские ВВС нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. СМИ сообщали о гибели нескольких десятков палестинцев.При этом руководство Израиля призывало Нетаньяху воздержаться от операции, поскольку она поставит под угрозу жизни израильских заложников в городе, вряд ли позволит ликвидировать ХАМАС и приведет к большим жертвам среди ЦАХАЛ.После старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции премьера в Иерусалиме из-за опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак.По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тыс., в основном это мирные жители.

