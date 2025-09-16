https://uz.sputniknews.ru/20250916/ot-izvrascheniy-k-ubiystvam-na-chix-rukax-krov-charli-kirka-51992568.html

От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?

От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?

Sputnik Узбекистан

У левацкой и потому помойной медийки случился кризис жанра: там не знают, как описывать мотивы расправы с Чарли Кирком. И хотя тот, кто избрал влиятельного... 16.09.2025, Sputnik Узбекистан

2025-09-16T17:30+0500

2025-09-16T17:30+0500

2025-09-16T17:30+0500

воз

колумнисты

женева

убийство

политик

сша

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/51993684_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_04f355a426d67e79163ea1ceadab8ddd.jpg

У левацкой и потому помойной медийки случился кризис жанра: там не знают, как описывать мотивы расправы с Чарли Кирком. И хотя тот, кто избрал влиятельного общественного деятеля в качестве мишени, с фэбээровцами не сотрудничает, зато чрезвычайно активен сексуальный партнер убийцы Кирка. Его зовут Лэнс Твиггс. И это мужчина, совершающий "трансгендерный* переход", пишет колумнист РИА Новости. Если и есть сегодня пересыщение зла вплоть до кристаллизации в его наиболее отвратительной и людоедской форме, то это случившееся в Юте.Итак, убитый Чарли Кирк, белозубый спортивный красавец, счастливо женатый на ослепительной Эрике, отец двух детей — яркий оратор, называвший трансгендерную* чушь моральным крахом американской цивилизации. Кирк — на одной стороне баррикад. И вялое давно не мывшееся нечто, отдаленно мужское, пусть и одетое в очень несвежее, но женское платье — на другой.Хотя у убийцы Кирка Тайлера Робинсона, судя по всему, не было гендерной дисфории (психического заболевания, при котором пациент не признает своего биологического пола), но гомосексуальная* связь со всеми присущими этому девиантному поведению особенностями у него имелась.Те, кто десятилетиями выдавал патологию за норму, кто смещал и заштриховывал границы между полами, предлагая вместо этого гендерно-флюидную ересь, конечной целью ставили изничтожение мужского и женского начал. Выстрел из оптической винтовки, попадание в сонную артерию, фонтан крови на белоснежной футболке — это абсолютно закономерный итог не менее абсолютного бандитизма глобалистов, придумавших для слабых умом и психикой персонажей и персонажек, неудачников и неудачниц, да и просто тяжело больных психически людей отмазку и сказку про "трансгендеров"* и про их "права".Внедрение этой отмазки в глобалистскую повесточку началось еще в начале 60-х. Оно сопровождалось кровью и смертями. Антинаучную ересь о том, что "полов не существует", а есть лишь "социально навязанные" гендеры, начал продвигать американский психолог Джон Мани. Это сопровождалось самоубийством его пациентов, двух мальчиков-близнецов, одного из которых он рекомендовал воспитывать как девочку. Даже сдержанное по тону описание тех садистских приемов, которые Джон Мани использовал, вызывает тошноту.Дети отнюдь не были сиротами, они росли в благополучной семье. Родители полагали, что они приводят своих отпрысков на консультации к знаменитому и респектабельному психологу, тогда как Джон Мани был алчным шарлатаном. Его пациенты ушли из жизни — один из братьев застрелился, другой повесился. А у Джона Мани все было отлично: тысячи публикаций, слава, деньги, рейтинг цитируемости улетал в небеса. А еще клиника при университете Джона Хопкинса. Частная, то есть почти непрозрачная для внешнего аудита. Оттуда и пошла мода на изучение всего гендерно-флюидного. На то, чтобы ставить эксперименты. Над людьми. Прописывая им гормональную терапию и используя их в качестве подопытных кроликов. Ну и чтобы проводить операции по смене пола. На все это выписывались немыслимо жирные гранты и отпускались такие же сочные пожертвования.Следующий этап — когда антинаучная шарлатанская ересь была оформлена на манер медицинских исследований, опубликованных и отрецензированных, их результаты отправили в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ. Под диким лоббистским прессингом и влиянием развязанной в медиа кампании о "равноправии" и "победе любви над реакционной маскулинностью" психическое заболевание, изученное, описанное и названное гендерной дисфорией, вычеркнули из списка тяжелых ментальных недугов. Потому вычеркнули, что "как можно сегодня стигматизировать трансгендеров*, вы в своем уме?".Все остальное — требования осмотра мужчин, решивших, что они женщины, да, тех самых, в несвежих от мужского пота платьях, разрушение карьер и отмена гинекологов, отказавшихся осматривать бородатых фемин, все эти визги, что миром психически больных людей, оказывается, "правит любовь", было делом техники.Планетарный цирк уродов смешон (если не вызывает у нормального мужчины и его спутницы, жены, подруги, возлюбленной желание весь этот ад развидеть) только поначалу. Потом там начинает литься кровь. Настоящая кровь.Как она пролилась в результате садистских штучек доктора Джона Мани, де-факто убившего двух мальчиков.Как она пролилась на университетском кампусе в штате Юта, когда полностью слетевший с катушек девиантный гомосексуалист застрелил мужчину. Мужа. Отца.Таков итог, и, к сожалению, отнюдь не окончательный, эксперимента по отмене маскулинности и феминности. Глобалисты верны себе до последней запятой: вторгаясь в страны с помощью "мягкой силы", они перепрограммируют население, ставя ему программную задачу самоаннигиляции. Вторгаясь в организм и пытаясь изменить природный биологический конструкт, они уничтожают личность, порождая на свет гомункулусов — недомужчин и недоженщин.Вторгаясь в нравы и разрушая традиции, глобалисты толкают гомункулусов к уничтожению нормы. То есть к массовым убийствам. Трагедия Чарли Кирка — к сожалению, лишь этап. И к еще большему сожалению, у нее есть все шансы повториться.

женева

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

чарли кирк кровь