Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
В пресс-центре Sputnik обсудят итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума
В пресс-центре Sputnik обсудят итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума
Sputnik Узбекистан
Спикеры расскажут, какие совместные проекты стороны начнут реализовывать в ближайшее время, как налаживается сотрудничество между промышленными производителями, какие новые направления предпринимательства будут приоритетными
2025-09-16T13:20+0500
2025-09-16T14:23+0500
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, прошедшего в Витебске.Видеомост Ташкент - Минск состоится 17 сентября в 14.00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:В Минске:В Витебске 2–3 сентября прошел III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, ставший важной площадкой для развития деловых связей. Спикеры расскажут:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
В пресс-центре Sputnik обсудят итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума

13:20 16.09.2025 (обновлено: 14:23 16.09.2025)
Спикеры расскажут, какие совместные проекты стороны начнут реализовывать в ближайшее время, как налаживается сотрудничество между промышленными производителями, какие новые направления предпринимательства будут приоритетными.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, прошедшего в Витебске.
Видеомост Ташкент - Минск состоится 17 сентября в 14.00 по ташкентскому времени.
Участники в Ташкенте:
сенатор, работающий на постоянной основе в Комитете Сената Олий Мажлиса РУз по вопросам науки, образования и здравоохранения Гулнора Маруфова;
советник председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Алишер Шайхов;
заведующий отделом переработки и хранения плодовых культур и винограда НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. ак. М. Мирзаева Шухрат Ахмедов.
В Минске:
председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Леонид ЗАЯЦ;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла НАЗАРОВ.
В Витебске 2–3 сентября прошел III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, ставший важной площадкой для развития деловых связей.
Спикеры расскажут:
какие совместные проекты стороны начнут реализовывать в ближайшее время;
как налаживается сотрудничество между промышленными производителями;
какие новые направления предпринимательства будут приоритетными.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
0