В пресс-центре Sputnik обсудят итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума
13:20 16.09.2025 (обновлено: 14:23 16.09.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Спикеры расскажут, какие совместные проекты стороны начнут реализовывать в ближайшее время, как налаживается сотрудничество между промышленными производителями, какие новые направления предпринимательства будут приоритетными.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, прошедшего в Витебске.
Видеомост Ташкент - Минск состоится 17 сентября в 14.00 по ташкентскому времени.
Участники в Ташкенте:
сенатор, работающий на постоянной основе в Комитете Сената Олий Мажлиса РУз по вопросам науки, образования и здравоохранения Гулнора Маруфова;
советник председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Алишер Шайхов;
заведующий отделом переработки и хранения плодовых культур и винограда НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. ак. М. Мирзаева Шухрат Ахмедов.
В Минске:
председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Леонид ЗАЯЦ;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла НАЗАРОВ.
В Витебске 2–3 сентября прошел III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, ставший важной площадкой для развития деловых связей.
Спикеры расскажут:
какие совместные проекты стороны начнут реализовывать в ближайшее время;
как налаживается сотрудничество между промышленными производителями;
какие новые направления предпринимательства будут приоритетными.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.