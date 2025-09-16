https://uz.sputniknews.ru/20250916/press-tsentr-sputnik-itogi-belorussko-uzbekskogo-jenskogo-biznes-foruma-51994572.html

В пресс-центре Sputnik обсудят итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума

В пресс-центре Sputnik обсудят итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума

Sputnik Узбекистан

Спикеры расскажут, какие совместные проекты стороны начнут реализовывать в ближайшее время, как налаживается сотрудничество между промышленными производителями, какие новые направления предпринимательства будут приоритетными

2025-09-16T13:20+0500

2025-09-16T13:20+0500

2025-09-16T14:23+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

ташкент

минск

итоги

бизнес-форум

женщины

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff3e4750e2862757de9932121f491b96.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, прошедшего в Витебске.Видеомост Ташкент - Минск состоится 17 сентября в 14.00 по ташкентскому времени.Участники в Ташкенте:В Минске:В Витебске 2–3 сентября прошел III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум, ставший важной площадкой для развития деловых связей. Спикеры расскажут:К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

узбекистан

ташкент

минск

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

беларусь узбекистан бизнес-форум женщины