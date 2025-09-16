https://uz.sputniknews.ru/20250916/rossiyskie-boytsy-porazili-uzel-raspredeleniya-zapadnoy-voennoy-pomoschi-vsu-52000585.html

Российские бойцы поразили узел распределения западной военной помощи ВСУ

Ударам подверглись также база горючего, места хранения и запуска БПЛА большой дальности, 153 района временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

2025-09-16T17:12+0500

2025-09-16T17:12+0500

2025-09-16T17:18+0500

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Российская армия поразила логистический узел распределения западных военных поставок ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Ударам подверглись также база горючего, места хранения и запуска БПЛА большой дальности, 153 района временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.Напомним, что удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия РФ не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.

