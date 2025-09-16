https://uz.sputniknews.ru/20250916/rossiyskie-boytsy-porazili-uzel-raspredeleniya-zapadnoy-voennoy-pomoschi-vsu-52000585.html
Российские бойцы поразили узел распределения западной военной помощи ВСУ
Российские бойцы поразили узел распределения западной военной помощи ВСУ
Ударам подверглись также база горючего, места хранения и запуска БПЛА большой дальности, 153 района временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Российская армия поразила логистический узел распределения западных военных поставок ВСУ, сообщает Минобороны РФ.Ударам подверглись также база горючего, места хранения и запуска БПЛА большой дальности, 153 района временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.Напомним, что удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия РФ не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Российские бойцы поразили узел распределения западной военной помощи ВСУ
17:12 16.09.2025 (обновлено: 17:18 16.09.2025)
Ударам подверглись также база горючего, места хранения и запуска БПЛА большой дальности, 153 района временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Российская армия поразила логистический узел распределения западных военных поставок ВСУ, сообщает
Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение… логистическому узлу распределения вооружения и военной техники, поставляемых ВСУ западными странами", — говорится в сообщении.
Ударам подверглись также база горючего, места хранения и запуска БПЛА большой дальности, 153 района временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
Напомним, что удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия РФ не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.