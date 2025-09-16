https://uz.sputniknews.ru/20250916/v-uzbekistane-stroyat-vsesezonnyy-gornyy-kurort-51988890.html

Туризм круглый год: в Узбекистане строят всесезонный горный курорт

Для реализации данного проекта выделили 1 278 гектаров землив Бостанлыкском районе Ташобласти. Глава республики поручил активно продвигать возможности региона на туристических платформах и привлекать как местных, так и иностранных туристов.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с возможностями всесезонного курорта "Чимган" — нового туристического комплекса в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Для проекта, реализуемого совместно с французской компанией MND, выделили 1 278 гектаров земли. В его рамках построят гостиницы и канатную дорогу, поднимающую туристов на высоту до 3 300 метров над уровнем моря. Руководитель страны осмотрел гостиницы, рестораны и торговые комплексы курорта. В частности, шестиэтажная современная гостиница сможет принять 320 туристов и в среднем обслуживать до 45 тыс. гостей в год. Управление отелем организуют совместно с брендом Wyndham. В рамках еще одного проекта построили апарт-отели на 5 и 7 этажей, семиэтажную гостиницу и двухэтажный ресторан. Они рассчитаны на прием свыше 54 тыс. туристов ежегодно. Здесь же трудоустроят более 100 человек. Параллельно продолжают строительство шести домов-шале. Президент подчеркнул важность применения передового опыта при строительстве новых комплексов и организации сферы обслуживания, а также повышения квалификации кадров. Он дал поручения активно продвигать возможности региона на турплатформах и привлекать как местных, так и иностранных туристов. Для удобства гостей и возможности получить широкий спектр услуг в одном месте на территории комплекса построили автостоянку на 300 мест, первый этаж которой отвели под ресторан, детскую площадку и торговые помещения. Развитие туризма в Бостанлыке тесно взаимосвязано с другими отраслями. В результате меняется экономический облик региона: растет количество торговых и сервисных точек, транспортный поток. В рамках проекта построили автомобильный тоннель — важный элемент всей инфраструктуры. Тоннель включает участок дороги протяженностью 1 450 метров, два моста и пешеходные дорожки. Он существенно сокращает путь к горным курортам региона, повышает безопасность и облегчает движение транспорта. Через тоннель смогут беспрепятственно и комфортно передвигаться более 500 автомобилей в час. Как отмечалось, удобные дороги являются важнейшим фактором полного раскрытия туристического потенциала региона и развития экономики. Подчеркивалась также необходимость бережного отношения к природе и формирования экологической культуры отдыхающих.

