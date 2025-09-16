Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250916/v-uzbekistane-stroyat-vsesezonnyy-gornyy-kurort-51988890.html
Туризм круглый год: в Узбекистане строят всесезонный горный курорт
Туризм круглый год: в Узбекистане строят всесезонный горный курорт
Sputnik Узбекистан
Для реализации данного проекта выделили 1 278 гектаров землив Бостанлыкском районе Ташобласти. Глава республики поручил активно продвигать возможности региона на туристических платформах и привлекать как местных, так и иностранных туристов.
2025-09-16T11:20+0500
2025-09-16T11:20+0500
узбекистан
туризм
чимган
бостанлыкский район
ташкентская область
курорт
отдых
гостиница
тоннель
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0f/51984777_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c8719727b70c6702a57e9d2fe6c416b.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с возможностями всесезонного курорта "Чимган" — нового туристического комплекса в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Для проекта, реализуемого совместно с французской компанией MND, выделили 1 278 гектаров земли. В его рамках построят гостиницы и канатную дорогу, поднимающую туристов на высоту до 3 300 метров над уровнем моря. Руководитель страны осмотрел гостиницы, рестораны и торговые комплексы курорта. В частности, шестиэтажная современная гостиница сможет принять 320 туристов и в среднем обслуживать до 45 тыс. гостей в год. Управление отелем организуют совместно с брендом Wyndham. В рамках еще одного проекта построили апарт-отели на 5 и 7 этажей, семиэтажную гостиницу и двухэтажный ресторан. Они рассчитаны на прием свыше 54 тыс. туристов ежегодно. Здесь же трудоустроят более 100 человек. Параллельно продолжают строительство шести домов-шале. Президент подчеркнул важность применения передового опыта при строительстве новых комплексов и организации сферы обслуживания, а также повышения квалификации кадров. Он дал поручения активно продвигать возможности региона на турплатформах и привлекать как местных, так и иностранных туристов. Для удобства гостей и возможности получить широкий спектр услуг в одном месте на территории комплекса построили автостоянку на 300 мест, первый этаж которой отвели под ресторан, детскую площадку и торговые помещения. Развитие туризма в Бостанлыке тесно взаимосвязано с другими отраслями. В результате меняется экономический облик региона: растет количество торговых и сервисных точек, транспортный поток. В рамках проекта построили автомобильный тоннель — важный элемент всей инфраструктуры. Тоннель включает участок дороги протяженностью 1 450 метров, два моста и пешеходные дорожки. Он существенно сокращает путь к горным курортам региона, повышает безопасность и облегчает движение транспорта. Через тоннель смогут беспрепятственно и комфортно передвигаться более 500 автомобилей в час. Как отмечалось, удобные дороги являются важнейшим фактором полного раскрытия туристического потенциала региона и развития экономики. Подчеркивалась также необходимость бережного отношения к природе и формирования экологической культуры отдыхающих.
узбекистан
чимган
бостанлыкский район
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0f/51984777_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c4fd57065259a7f68ece24865c1509b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан горный курорт проект строительство
узбекистан горный курорт проект строительство

Туризм круглый год: в Узбекистане строят всесезонный горный курорт

11:20 16.09.2025
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев ознакомился с новым туристическим комплексом "Чимган"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым туристическим комплексом Чимган - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2025
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Для реализации данного проекта выделили 1 278 гектаров земли в Бостанлыкском районе Ташобласти. Глава республики поручил активно продвигать возможности региона на туристических платформах и привлекать как местных, так и иностранных туристов.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с возможностями всесезонного курорта "Чимган" — нового туристического комплекса в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новым туристическим комплексом в Бостанлыкском районе
Президент ознакомился с новым туристическим комплексом в Бостанлыкском районе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2025
Президент ознакомился с новым туристическим комплексом в Бостанлыкском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для проекта, реализуемого совместно с французской компанией MND, выделили 1 278 гектаров земли. В его рамках построят гостиницы и канатную дорогу, поднимающую туристов на высоту до 3 300 метров над уровнем моря.

"Это позволит организовать полноценный туризм в течение всего года: зимой — горные лыжи и сноуборд, в другие сезоны — альпинизм, пешие туры и развлекательный отдых", — говорится в сообщении.

Руководитель страны осмотрел гостиницы, рестораны и торговые комплексы курорта. В частности, шестиэтажная современная гостиница сможет принять 320 туристов и в среднем обслуживать до 45 тыс. гостей в год. Управление отелем организуют совместно с брендом Wyndham.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев ознакомился с новым туристическим комплексом "Чимган"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым туристическим комплексом Чимган - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым туристическим комплексом "Чимган"
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
В рамках еще одного проекта построили апарт-отели на 5 и 7 этажей, семиэтажную гостиницу и двухэтажный ресторан. Они рассчитаны на прием свыше 54 тыс. туристов ежегодно. Здесь же трудоустроят более 100 человек. Параллельно продолжают строительство шести домов-шале.
Президент подчеркнул важность применения передового опыта при строительстве новых комплексов и организации сферы обслуживания, а также повышения квалификации кадров. Он дал поручения активно продвигать возможности региона на турплатформах и привлекать как местных, так и иностранных туристов.
Для удобства гостей и возможности получить широкий спектр услуг в одном месте на территории комплекса построили автостоянку на 300 мест, первый этаж которой отвели под ресторан, детскую площадку и торговые помещения.
Развитие туризма в Бостанлыке тесно взаимосвязано с другими отраслями. В результате меняется экономический облик региона: растет количество торговых и сервисных точек, транспортный поток. В рамках проекта построили автомобильный тоннель — важный элемент всей инфраструктуры.
Тоннель включает участок дороги протяженностью 1 450 метров, два моста и пешеходные дорожки. Он существенно сокращает путь к горным курортам региона, повышает безопасность и облегчает движение транспорта. Через тоннель смогут беспрепятственно и комфортно передвигаться более 500 автомобилей в час.
Как отмечалось, удобные дороги являются важнейшим фактором полного раскрытия туристического потенциала региона и развития экономики. Подчеркивалась также необходимость бережного отношения к природе и формирования экологической культуры отдыхающих.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0