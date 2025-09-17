Узбекистан
В Ташкенте готовят к открытию Дом ремесел "Рисола" — фото
В Ташкенте завершается работа над созданием уникального культурного пространства — Дома ремесел "Рисола". Здесь будут собраны лучшие традиции узбекского прикладного искусства и открыты новые возможности для знакомства с богатым наследием
В скором времени жители и гости столицы Узбекистана смогут посетить Дом ремесел "Рисола", который объединит музей керамики, мастерские: гончарную, вышивки, ковроткачества, а также галерею с примерами действующих в настоящее время гончарных центров Узбекистана.Экспозиция музея обещает стать настоящей сенсацией: здесь выставят уникальные произведения узбекских мастеров, а также редкие керамические изделия из Центральной Азии и других стран. Такой формат позволит сравнить и глубже понять богатство региональных художественных традиций.Особое внимание уделили интерактивному формату. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по всем трем направлениям, наблюдая за процессом создания изделий и пробуя свои силы в древних ремеслах.Аутентичную атмосферу дополнит кухня: в комплексе будут готовить традиционный бухарский "Оши софи" — блюдо, без которого исторически не обходились праздники и значимые события.Дом ремесел "Рисола" станет не только новым туристическим центром, но и площадкой для сохранения и популяризации народного искусства, объединяющей прошлое и настоящее узбекской культуры.
В Ташкенте готовят к открытию Дом ремесел "Рисола" — фото

19:00 17.09.2025
Эксклюзив
Цель создания уникального культурного пространства — сохранить лучшие традиции узбекского прикладного искусства и открыть новые возможности для знакомства с богатым наследием.
В скором времени жители и гости столицы Узбекистана смогут посетить Дом ремесел "Рисола", который объединит музей керамики, мастерские: гончарную, вышивки, ковроткачества, а также галерею с примерами действующих в настоящее время гончарных центров Узбекистана.
Экспозиция музея обещает стать настоящей сенсацией: здесь выставят уникальные произведения узбекских мастеров, а также редкие керамические изделия из Центральной Азии и других стран. Такой формат позволит сравнить и глубже понять богатство региональных художественных традиций.
Особое внимание уделили интерактивному формату. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по всем трем направлениям, наблюдая за процессом создания изделий и пробуя свои силы в древних ремеслах.
Аутентичную атмосферу дополнит кухня: в комплексе будут готовить традиционный бухарский "Оши софи" — блюдо, без которого исторически не обходились праздники и значимые события.
Дом ремесел "Рисола" станет не только новым туристическим центром, но и площадкой для сохранения и популяризации народного искусства, объединяющей прошлое и настоящее узбекской культуры.
0