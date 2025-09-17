"Каждый раз, когда Украина и ее европейские хозяева начинают закатывать истерику, обвиняя Россию в уничтожении гражданских целей и мирных жителей, мы видим, как секретариат (ООН — ред.) поддерживает подобные высказывания и требуют вместе с Западом и Украиной наказывать Россию каким-то образом. Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирным населениям", — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису.