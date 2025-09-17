Узбекистан
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Лавров: Европе нечего делать за столом переговоров по Украине
Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта
2025-09-17T15:30+0500
2025-09-17T15:30+0500
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он выступил на посольском круглом столе по теме урегулирования украинского конфликта.Другие высказывания главы российского внешнеполитического ведомства:Россия никогда не наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил министр иностранных дел РФ, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Киева в адрес России.
15:30 17.09.2025
Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на посольском круглом столе по теме урегулирования конфликта.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Европейских стран не должно быть за столом переговоров по Украине из-за их антироссийской позиции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он выступил на посольском круглом столе по теме урегулирования украинского конфликта.
"Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров, хотя с позиции, которую она исповедует, — реваншизма и нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего", — отметил Лавров.
Другие высказывания главы российского внешнеполитического ведомства:
Россия будет настаивать на гарантиях безопасности по Украине, которые будут полностью соответствовать обязательствам Запада, закрепленным в ранее принятых международных документах;
европейские лидеры, рассуждающие о перспективе ввода войск на Украину и создании бесполетной зоны над ней, подобны "пикейным жилетам", изображающим из себя крупных деятелей, но не способным что-то сделать;
украинская сторона отвергает оценки результатов российско-американского саммита на Аляске, переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом;
руководство ООН все чаще выбирает сторону западного антироссийского фронта, таким образом, что оно наносит ущерб авторитету организации;
ООН выгораживает киевский режим, закрывая глаза на его действия, нарушающие международное гуманитарное право.
Россия никогда не наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, заявил министр иностранных дел РФ, комментируя реакцию секретариата ООН на обвинения Киева в адрес России.

"Каждый раз, когда Украина и ее европейские хозяева начинают закатывать истерику, обвиняя Россию в уничтожении гражданских целей и мирных жителей, мы видим, как секретариат (ООН — ред.) поддерживает подобные высказывания и требуют вместе с Западом и Украиной наказывать Россию каким-то образом. Никогда российская армия не работает, не наносит удары по гражданским объектам и мирным населениям", — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому кризису.

Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине, хотят сорвать процесс урегулирования;
Киев стремится не позволить здравым силам на Западе следовать курсу на урегулирование украинского конфликта;
Киев пытается саботировать текущую линию США на урегулирование украинского конфликта.
