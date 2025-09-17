https://uz.sputniknews.ru/20250917/press-tsentre-sputnik-itogi-evraziyskogo-analiticheskogo-foruma-51990393.html

В пресс-центре Sputnik обсудят итоги Евразийского аналитического форума

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет об обеспечении эффективности госуправления. Спикеры из 6 стран расскажут, как в экспертных кругах оценивают влияние эффективной работы государственных аппаратов стран-членов ЕАЭС на геополитическую ситуацию и расклад сил в регионе Большой Евразии

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят итоги Евразийского аналитического форума.Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Астана – Ташкент – Минск пройдет 18 сентября в 11.00 по ташкентскому времени.Участники в Москве:В Бишкеке:В Ереване:В Астане:В Ташкенте:В Минске:Прошедший 9 – 12 сентября в Бишкеке Евразийский аналитический форум был посвящен решению задач развития и безопасности в Большой Евразии. Спикеры расскажут о том:

