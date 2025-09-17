Узбекистан
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
В пресс-центре Sputnik обсудят итоги Евразийского аналитического форума
В пресс-центре Sputnik обсудят итоги Евразийского аналитического форума
Речь пойдет об обеспечении эффективности госуправления. Спикеры из 6 стран расскажут, как в экспертных кругах оценивают влияние эффективной работы государственных аппаратов стран-членов ЕАЭС на геополитическую ситуацию и расклад сил в регионе Большой Евразии
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят итоги Евразийского аналитического форума.Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Астана – Ташкент – Минск пройдет 18 сентября в 11.00 по ташкентскому времени.Участники в Москве:В Бишкеке:В Ереване:В Астане:В Ташкенте:В Минске:Прошедший 9 – 12 сентября в Бишкеке Евразийский аналитический форум был посвящен решению задач развития и безопасности в Большой Евразии. Спикеры расскажут о том:
Речь пойдет об обеспечении эффективности госуправления. Спикеры из 6 стран расскажут, как в экспертных кругах оценивают влияние эффективной работы государственных аппаратов стран-членов ЕАЭС на геополитическую ситуацию и расклад сил в регионе Большой Евразии.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят итоги Евразийского аналитического форума.
Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Астана – Ташкент – Минск пройдет 18 сентября в 11.00 по ташкентскому времени.
Участники в Москве:
директор Института научной информации по общественным наукам РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов;
ответственный секретарь Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума Виталий Волчков.
В Бишкеке:
заместитель директора Института стратегического анализа и прогноза Мелис Джунушалиев.
В Ереване:
проректор Российско-Армянского университета по науке Паркев Аветисян.
В Астане:
директор Академии системной аналитики и моделирования Валерий Цой.
В Ташкенте:
профессор Международной исламской академии Шохида Содикова.
В Минске:
аналитик Института стратегических исследований Ольга Лазоркина.
Прошедший 9 – 12 сентября в Бишкеке Евразийский аналитический форум был посвящен решению задач развития и безопасности в Большой Евразии.
Спикеры расскажут о том:
почему важное место в обсуждениях отводилось вопросам эффективности государственного управления;
какие организационные решения были приняты форумом;
с какими инициативами выступили его участники;
как в экспертных кругах оценивают влияние эффективной работы государственных аппаратов стран-членов ЕАЭС на геополитическую ситуацию и расклад сил в регионе Большой Евразии.
