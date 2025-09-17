https://uz.sputniknews.ru/20250917/putin-privetstviye-konferentsiya-altay-52018479.html

Общая история должна стать фундаментом для международного взаимодействия — Путин

Общая история должна стать фундаментом для международного взаимодействия — Путин

Sputnik Узбекистан

Глава РФ направил приветствие участникам международной конференции "Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". В числе участников — ученые и эксперты из Узбекистана.

2025-09-17T13:06+0500

2025-09-17T13:06+0500

2025-09-17T13:06+0500

общество

история

алтай

тюркские народы

конференция

узбекистан

россия

евразия

владимир путин

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/06/49745492_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_9f9efaae76866c3454ca02ab01045c1b.jpg

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Общая история должна стать фундаментом для международного взаимодействия, подчеркнул президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам Международной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Об этом сообщает РИА Новости.Текст зачитал помощник главы РФ Владимир Мединский.Российский лидер отметил, что нынешняя конференция посвящена обсуждению широкого круга научных проблем тюркологии и алтаистики, а также вопросам, связанным с происхождением других народов Евразии, ведь этот континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций.Мероприятие, проходящее на алтайском курорте "Манжерок", объединило ведущих ученых и экспертов из Узбекистана, России, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана для обсуждения историко-культурных вопросов в Евразии. Одна из ключевых тем — совместная работа по изучению и сохранению общего культурно-исторического наследия.Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".Организаторы: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.

алтай

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

алтай конференция тюрки история цивилизация участники узбекистан