https://uz.sputniknews.ru/20250917/putin-privetstviye-konferentsiya-altay-52018479.html
Общая история должна стать фундаментом для международного взаимодействия — Путин
Общая история должна стать фундаментом для международного взаимодействия — Путин
Sputnik Узбекистан
Глава РФ направил приветствие участникам международной конференции "Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". В числе участников — ученые и эксперты из Узбекистана.
2025-09-17T13:06+0500
2025-09-17T13:06+0500
2025-09-17T13:06+0500
общество
история
алтай
тюркские народы
конференция
узбекистан
россия
евразия
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/06/49745492_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_9f9efaae76866c3454ca02ab01045c1b.jpg
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Общая история должна стать фундаментом для международного взаимодействия, подчеркнул президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам Международной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Об этом сообщает РИА Новости.Текст зачитал помощник главы РФ Владимир Мединский.Российский лидер отметил, что нынешняя конференция посвящена обсуждению широкого круга научных проблем тюркологии и алтаистики, а также вопросам, связанным с происхождением других народов Евразии, ведь этот континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций.Мероприятие, проходящее на алтайском курорте "Манжерок", объединило ведущих ученых и экспертов из Узбекистана, России, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана для обсуждения историко-культурных вопросов в Евразии. Одна из ключевых тем — совместная работа по изучению и сохранению общего культурно-исторического наследия.Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".Организаторы: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.
алтай
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/06/49745492_158:0:1117:719_1920x0_80_0_0_c38e2bd45dfa316c18d969f2900877f5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
алтай конференция тюрки история цивилизация участники узбекистан
алтай конференция тюрки история цивилизация участники узбекистан
Общая история должна стать фундаментом для международного взаимодействия — Путин
Глава РФ направил приветствие участникам международной конференции "Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". В числе участников — ученые и эксперты из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Общая история должна стать фундаментом для международного взаимодействия, подчеркнул президент России Владимир Путин в приветственном послании участникам Международной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Об этом сообщает РИА Новости
.
Текст зачитал помощник главы РФ Владимир Мединский.
Российский лидер отметил, что нынешняя конференция посвящена обсуждению широкого круга научных проблем тюркологии и алтаистики, а также вопросам, связанным с происхождением других народов Евразии, ведь этот континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций.
"Уверен, что общие страницы истории, ратные и трудовые свершения наших предков должны стать прочным фундаментом для успешного развития межрегионального и международного гуманитарного взаимодействия, укрепления дружбы и взаимопонимания между людьми", — подчеркнул Путин в своем приветствии.
Мероприятие, проходящее на алтайском курорте "Манжерок", объединило ведущих ученых и экспертов из Узбекистана, России, Беларуси, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана для обсуждения историко-культурных вопросов в Евразии. Одна из ключевых тем — совместная работа по изучению и сохранению общего культурно-исторического наследия.
Планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
Организаторы: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.