https://uz.sputniknews.ru/20250917/samarkand-shaxmatnyy-turnir-grand-swiss-2025-52016770.html

Баталия длиной в две недели: в Самарканде завершился Grand Swiss 2025

Главная цель состязаний — отбор четырех сильнейших шахматистов для участия в Турнире претендентов, где решается, кто станет следующим претендентом на звание чемпиона мира.

2025-09-17T14:40+0500

2025-09-17T14:40+0500

2025-09-17T14:40+0500

САМАРКАНД, 17 сен — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand спустя почти две недели напряженных баталий завершился международный шахматный турнир Grand Swiss 2025, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В престижных соревнованиях участвовали около 180 шахматистов из 39 стран. Они боролись за призовой фонд в $855 тыс. — $625 тыс. досталось мужчинам, $230 тыс. — женщинам.В женском зачете особенно ярко проявила себя россиянка Екатерина Лагно. Несмотря на то, что ей не удалось занять первое место, она уверенно удержала вторую строчку в рейтинге топ-10. Екатерина провела турнир на стабильно высоком уровне, заработав 8 очков: в начале соревнований она одержала три победы в четырех турах, затем успешно противостояла ведущим соперницам, оформив ряд побед и важных ничьих. Высокий средний рейтинг и надежная игра гарантировали Лагно место в Турнире претендентов. Лидером среди женщин стала индийская шахматистка Ваишали Рамешбабу.В десятку лучших среди шахматисток также вошла гроссмейстер из России Ольга Гиря с результатом 6,5 очков.Мужской турнир выдался не менее жарким. Победу одержал уроженец Санкт-Петербурга Гири Аниш, выступающий за Нидерланды. Следом за ним — немецкий шахматист Маттиас Блюбаум. Десятку лучших среди мужчин замкнул гроссмейстер Нодирбек Абдусаттаров с 7 очками, показав блестящий результат среди 14 участников из Узбекистана. Самый лучший результат среди шахматисток республики показала Афруза Хамдамова, расположившись на 26 месте.Итогом турнира стало определение четырех участников грядущей главной шахматной битвы — Турнира претендентов на звание чемпиона мира. Это Гири Аниш, Маттиас Блюбаум, Ваишали Рамешбабу и Екатерина Лагно.Подводя итоги Grand Swiss 2025 в Самарканде, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отметил высокий уровень его организации и подчеркнул важность поддержки со стороны правительства Узбекистана, хокимията области и Федерации шахмат республики. Он также сообщил, что Самарканд вошел в список городов, где регулярно будут проходить крупные шахматные турниры. К примеру, уже сейчас здесь готовятся к предстоящей в следующем году Всемирной шахматной олимпиаде, которая соберет более 2,5 тыс. участников и их представителей.

