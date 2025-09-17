Узбекистан
Баталия длиной в две недели: в Самарканде завершился Grand Swiss 2025
Баталия длиной в две недели: в Самарканде завершился Grand Swiss 2025
Главная цель состязаний — отбор четырех сильнейших шахматистов для участия в Турнире претендентов, где решается, кто станет следующим претендентом на звание чемпиона мира.
2025-09-17
2025-09-17T14:40+0500
САМАРКАНД, 17 сен — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand спустя почти две недели напряженных баталий завершился международный шахматный турнир Grand Swiss 2025, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В престижных соревнованиях участвовали около 180 шахматистов из 39 стран. Они боролись за призовой фонд в $855 тыс. — $625 тыс. досталось мужчинам, $230 тыс. — женщинам.В женском зачете особенно ярко проявила себя россиянка Екатерина Лагно. Несмотря на то, что ей не удалось занять первое место, она уверенно удержала вторую строчку в рейтинге топ-10. Екатерина провела турнир на стабильно высоком уровне, заработав 8 очков: в начале соревнований она одержала три победы в четырех турах, затем успешно противостояла ведущим соперницам, оформив ряд побед и важных ничьих. Высокий средний рейтинг и надежная игра гарантировали Лагно место в Турнире претендентов. Лидером среди женщин стала индийская шахматистка Ваишали Рамешбабу.В десятку лучших среди шахматисток также вошла гроссмейстер из России Ольга Гиря с результатом 6,5 очков.Мужской турнир выдался не менее жарким. Победу одержал уроженец Санкт-Петербурга Гири Аниш, выступающий за Нидерланды. Следом за ним — немецкий шахматист Маттиас Блюбаум. Десятку лучших среди мужчин замкнул гроссмейстер Нодирбек Абдусаттаров с 7 очками, показав блестящий результат среди 14 участников из Узбекистана. Самый лучший результат среди шахматисток республики показала Афруза Хамдамова, расположившись на 26 месте.Итогом турнира стало определение четырех участников грядущей главной шахматной битвы — Турнира претендентов на звание чемпиона мира. Это Гири Аниш, Маттиас Блюбаум, Ваишали Рамешбабу и Екатерина Лагно.Подводя итоги Grand Swiss 2025 в Самарканде, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отметил высокий уровень его организации и подчеркнул важность поддержки со стороны правительства Узбекистана, хокимията области и Федерации шахмат республики. Он также сообщил, что Самарканд вошел в список городов, где регулярно будут проходить крупные шахматные турниры. К примеру, уже сейчас здесь готовятся к предстоящей в следующем году Всемирной шахматной олимпиаде, которая соберет более 2,5 тыс. участников и их представителей.
© Getty Images / picture alliance Шахматы
© Getty Images / picture alliance
Главная цель состязаний — отбор четырех сильнейших шахматистов для участия в Турнире претендентов, где решается, кто станет следующим кандидатом на звание чемпиона мира.
САМАРКАНД, 17 сен — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand спустя почти две недели напряженных баталий завершился международный шахматный турнир Grand Swiss 2025, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Официальный сайт FIDEВ Самарканде завершился шахматный турнир Grand Swiss
В Самарканде завершился шахматный турнир Grand Swiss
© Официальный сайт FIDE
В престижных соревнованиях участвовали около 180 шахматистов из 39 стран. Они боролись за призовой фонд в $855 тыс. — $625 тыс. досталось мужчинам, $230 тыс. — женщинам.
В женском зачете особенно ярко проявила себя россиянка Екатерина Лагно. Несмотря на то, что ей не удалось занять первое место, она уверенно удержала вторую строчку в рейтинге топ-10. Екатерина провела турнир на стабильно высоком уровне, заработав 8 очков: в начале соревнований она одержала три победы в четырех турах, затем успешно противостояла ведущим соперницам, оформив ряд побед и важных ничьих. Высокий средний рейтинг и надежная игра гарантировали Лагно место в Турнире претендентов. Лидером среди женщин стала индийская шахматистка Ваишали Рамешбабу.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкВ Самарканде завершился международный шахматный турнир Grand Swiss 2025
В Самарканде завершился международный шахматный турнир Grand Swiss 2025
© telegram sputnikuzbekistan
Перейти в фотобанк
В десятку лучших среди шахматисток также вошла гроссмейстер из России Ольга Гиря с результатом 6,5 очков.
Мужской турнир выдался не менее жарким. Победу одержал уроженец Санкт-Петербурга Гири Аниш, выступающий за Нидерланды. Следом за ним — немецкий шахматист Маттиас Блюбаум. Десятку лучших среди мужчин замкнул гроссмейстер Нодирбек Абдусаттаров с 7 очками, показав блестящий результат среди 14 участников из Узбекистана. Самый лучший результат среди шахматисток республики показала Афруза Хамдамова, расположившись на 26 месте.
Итогом турнира стало определение четырех участников грядущей главной шахматной битвы — Турнира претендентов на звание чемпиона мира. Это Гири Аниш, Маттиас Блюбаум, Ваишали Рамешбабу и Екатерина Лагно.
Подводя итоги Grand Swiss 2025 в Самарканде, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отметил высокий уровень его организации и подчеркнул важность поддержки со стороны правительства Узбекистана, хокимията области и Федерации шахмат республики. Он также сообщил, что Самарканд вошел в список городов, где регулярно будут проходить крупные шахматные турниры. К примеру, уже сейчас здесь готовятся к предстоящей в следующем году Всемирной шахматной олимпиаде, которая соберет более 2,5 тыс. участников и их представителей.
