В Наманганской области запустили первую национальную ГЭС
В Наманганской области запустили первую национальную ГЭС
В ходе поездки в регион глава Узбекистана ознакомился с новым энергетическим объектом, при строительстве которого использовали исключительно отечественные материалы и оборудование.
2025-09-17T09:50+0500
2025-09-17T09:51+0500
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Наманганской области накануне ввели в эксплуатацию первый этап Нарынского каскада ГЭС. В ходе поездки в регион президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым энергетическим объектом, сообщает пресс-служба главы государства. Старт строительству новых электростанций в Наманганской области руководитель страны дал в марте прошлого года. В настоящее время АО "Узбекгидроэнерго" реализует проект строительства каскада из шести ГЭС на реке Нарын общей стоимостью свыше $428 млн и совокупной мощностью 228 мегаватт. ГЭС-1 рассчитана на выработку 171 млн киловатт-часов электроэнергии в год и создание 130 новых рабочих мест. Реализация проекта обеспечит электроэнергией 430 тыс. домохозяйств и позволит экономить ежегодно 290 млн кубометров газа, что эквивалентно почти 300 млрд сумов. Поэтому Нарынский каскад имеет не только энергетическое, но и важное социальное и экономическое значение. На территории станции построили водосбросное сооружение, а также административные и сервисные здания, диспетчерский пункт. Для защиты окружающей среды и благоустройства территории высадили 6 тыс. декоративных деревьев, весной планируют посадить еще 7 тыс. саженцев фруктовых деревьев. В результате объект станет еще и центром экотуризма. Нарынский каскад ГЭС — это стратегический проект, направленный на развитие "зеленой" экономики и повышение благосостояния населения. В 2026 году планируют запуск второй и третьей станций, в 2027 году — оставшихся. Каждая из них будет иметь мощность 38 мегаватт и создаст новые рабочие места, добавили в пресс-службе.Глава республики находится в Наманганской области. В программе двухдневной поездки — ознакомление с новыми объектами в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и социальной сфере, а также проведение совещания по вопросам комплексного развития региона.Шавкат Мирзиёев также примет участие в III Международном форуме "От бедности к благополучию".
В Наманганской области запустили первую национальную ГЭС

09:50 17.09.2025 (обновлено: 09:51 17.09.2025)
В Узбекистане запустили в работу первую полностью отечественную ГЭС
В ходе поездки в регион глава Узбекистана ознакомился с новым энергетическим объектом, при строительстве которого использовали исключительно отечественные материалы и оборудование.
