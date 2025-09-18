https://uz.sputniknews.ru/20250918/eaeu-faktor-ekonomicheskogo-rosta-52039225.html
В ЕЭК рассказали о важном факторе экономического роста стран ЕАЭС
Мероприятие стало площадкой для взаимодействия представителей органов государственной власти, бизнеса и экспертов по актуальным вопросам устойчивого транспорта с фокусом на гражданскую авиацию и его мультимодальную составляющую
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Формирование общего рынка услуг воздушного транспорта — важный фактор экономического роста стран ЕАЭС. Об этом заявил
министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
Он выступил на международной конференции "Устойчивый авиационный транспорт ЕАЭС 2026–2035" на площадке форума Network-2025 в Москве.
Конференцию приурочили к инициативе Генассамблеи ООН по устойчивому транспорту на 10-летний период, начинающийся 1 января 2026-го.
Мероприятие стало площадкой для взаимодействия представителей органов государственной власти, бизнеса и экспертов по наиболее актуальным вопросам устойчивого транспорта с фокусом на гражданскую авиацию и его мультимодальную составляющую.
"ЕЭК придает ключевое значение формированию единого транспортного пространства, устранению инфраструктурных и административных барьеров, а также цифровой трансформации логистики. Комиссия совместно с государствами ЕАЭС работают над созданием общего рынка услуг воздушного транспорта на евразийском пространстве", — сказал Кожошев.
Министр подчеркнул, что долгосрочное развитие авиационной отрасли требует комплексного подхода и внедрения ряда региональных мер, включая гармонизацию законодательства стран Союза в области гражданской авиации.