https://uz.sputniknews.ru/20250918/eaeu-faktor-ekonomicheskogo-rosta-52039225.html

В ЕЭК рассказали о важном факторе экономического роста стран ЕАЭС

В ЕЭК рассказали о важном факторе экономического роста стран ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Мероприятие стало площадкой для взаимодействия представителей органов государственной власти, бизнеса и экспертов по актуальным вопросам устойчивого транспорта с фокусом на гражданскую авиацию и его мультимодальную составляющую

2025-09-18T10:40+0500

2025-09-18T10:40+0500

2025-09-18T10:40+0500

еаэс и узбекистан

рост экономики

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

гражданская авиация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527607_0:0:863:485_1920x0_80_0_0_8e7f1d26098a3b45633bd4fc9f9cb3c5.jpg

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Формирование общего рынка услуг воздушного транспорта — важный фактор экономического роста стран ЕАЭС. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.Он выступил на международной конференции "Устойчивый авиационный транспорт ЕАЭС 2026–2035" на площадке форума Network-2025 в Москве.Конференцию приурочили к инициативе Генассамблеи ООН по устойчивому транспорту на 10-летний период, начинающийся 1 января 2026-го.Мероприятие стало площадкой для взаимодействия представителей органов государственной власти, бизнеса и экспертов по наиболее актуальным вопросам устойчивого транспорта с фокусом на гражданскую авиацию и его мультимодальную составляющую.Министр подчеркнул, что долгосрочное развитие авиационной отрасли требует комплексного подхода и внедрения ряда региональных мер, включая гармонизацию законодательства стран Союза в области гражданской авиации.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс экономический рост