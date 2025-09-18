https://uz.sputniknews.ru/20250918/itogi-belorussko-uzbekskogo-jenskogo-biznes-foruma-52061959.html
Главные итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума — видео
Сенатор: В форуме приняли участие более 200 предпринимателей, среди них — 60 представительниц Узбекистана
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудили итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума, который прошел в Витебске.
Сенатор Олий Мажлиса РУз Гулнора Маруфова отметила, что в форуме приняли участие более 200 предпринимателей, среди них — 60 представительниц Узбекистана. Она также рассказала о мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы, подчеркнув, что узбекский и белорусский народы бережно хранят память о фронтовиках и передают ее из поколения в поколение.
Советник председателя ТПП РУз Алишер Шайхов заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Узбекистана и Беларуси выходит на новый уровень — инвестиционный и технологический. Основные направления взаимодействия включают сельхозмашиностроение, фармацевтику, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и IT.
Отдельно он подчеркнул перспективы IT-направления.
"В прошлом году Узбекистан экспортировал IT-продукции почти на $1 млрд. В этом объеме есть и белорусский вклад, который, уверен, будет только расти", — сказал он.
О расширении сотрудничества в аграрной сфере рассказал заведующий отделом переработки и хранения плодовых культур и винограда НИИ садоводства, виноградарства и виноделия им. ак. М. Мирзаева Шухрат Ахмедов. По его словам, в Узбекистан было завезено 35 тыс. саженцев белорусской голубики, и все они успешно прижились.
"Мы видим хорошие возможности для развития партнерства и расширения экспорта в этом направлении", — отметил он.
Ученый также добавил, что есть потенциал и в других совместных проектах.
"В Беларуси хорошо развита черная смородина, а у нас — золотистая. В совместной работе по этим культурам, включая заморозку и производство пищевой продукции, мы видим большие перспективы", — сообщил он.
Кроме того, Узбекистан и Беларусь активно развивают сотрудничество в сфере картофелеводства.
"Очень хорошие результаты были получены. В трех областях — Андижанской, Самаркандской и Ташкентской — испытаны 20 сортов картофеля", — уточнил Ахмедов.
Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.
Полное видео смотрите по ссылке
.