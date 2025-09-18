https://uz.sputniknews.ru/20250918/novyy-posol-rossii-vruchil-kopii-veritelnyx-gramot-glave-mid-uzbekistana-52037908.html
Sputnik Узбекистан
Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами
2025-09-18T09:31+0500
2025-09-18T09:31+0500
2025-09-18T10:56+0500
Новый посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Узбекистана
09:31 18.09.2025 (обновлено: 10:56 18.09.2025)
Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
Новый посол России Алексей Ерхов накануне вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил
в своем Telegram-канале.
"Рады принять копии верительных грамот от вновь назначенного Посла России в Узбекистане Алексея Ерхова."
Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
"Надеемся на тесное сотрудничество в продвижении двусторонней повестки дня и расширении взаимодействия во всех областях", — добавил Саидов.
В заключение он пожелал Алексею Ерхову успехов в его важной дипмиссии и плодотворной работы.
Ерхова назначили руководителем посольства РФ в Узбекистане 5 сентября 2025 года. На данном посту он сменил Олега Мальгинова.
Ранее он возглавлял российскую дипмиссию в Турции.