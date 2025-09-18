https://uz.sputniknews.ru/20250918/novyy-posol-rossii-vruchil-kopii-veritelnyx-gramot-glave-mid-uzbekistana-52037908.html

Новый посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Узбекистана

Новый посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Узбекистана

Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Новый посол России Алексей Ерхов накануне вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. В заключение он пожелал Алексею Ерхову успехов в его важной дипмиссии и плодотворной работы. Ерхова назначили руководителем посольства РФ в Узбекистане 5 сентября 2025 года. На данном посту он сменил Олега Мальгинова. Ранее он возглавлял российскую дипмиссию в Турции.

