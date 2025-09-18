Узбекистан
Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Новый посол России Алексей Ерхов накануне вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале. Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. В заключение он пожелал Алексею Ерхову успехов в его важной дипмиссии и плодотворной работы. Ерхова назначили руководителем посольства РФ в Узбекистане 5 сентября 2025 года. На данном посту он сменил Олега Мальгинова. Ранее он возглавлял российскую дипмиссию в Турции.
Новый посол России вручил копии верительных грамот главе МИД Узбекистана

Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Новый посол России Алексей Ерхов накануне вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиёру Саидову. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики сообщил в своем Telegram-канале.
"Рады принять копии верительных грамот от вновь назначенного Посла России в Узбекистане Алексея Ерхова."
Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
"Надеемся на тесное сотрудничество в продвижении двусторонней повестки дня и расширении взаимодействия во всех областях", — добавил Саидов.
В заключение он пожелал Алексею Ерхову успехов в его важной дипмиссии и плодотворной работы.
Ерхова назначили руководителем посольства РФ в Узбекистане 5 сентября 2025 года. На данном посту он сменил Олега Мальгинова.
Ранее он возглавлял российскую дипмиссию в Турции.
