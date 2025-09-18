https://uz.sputniknews.ru/20250918/rossiyskoe-obrazovanie-kvotnaya-kampaniya-pravitelstva-rf-52048968.html
Российское образование, квотная кампания правительства РФ — видео
Российское образование, квотная кампания правительства РФ — видео
Sputnik Узбекистан
На Международной выставке-ярмарке "Российское образование. Ташкент – 2025" представят более 40 вузов из 22 регионов РФ
2025-09-18T13:50+0500
2025-09-18T13:50+0500
2025-09-18T14:24+0500
пресс-центр
пресс-центр
пресс-конференция
sputnik
узбекистан
россотрудничество в узбекистане
высшее образование
россия
квота
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52050537_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1604bd590993b53f41d877b21b922e9.jpg
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция руководителя Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской.Она сообщила, что на Международной выставке-ярмарке "Российское образование. Ташкент – 2025", которая пройдет 19–20 сентября, будут представлены более 40 вузов из 22 регионов России, включая федеральные университеты и научно-исследовательские центры. В этом году в ярмарке также участвуют узбекские партнеры.С 15 сентября стартовал прием заявок на обучение по квотам Правительства РФ.В 2026–2027 учебном году 810 абитуриентов из Узбекистана смогут поступить в российские вузы.Подробнее о том, какие преимущества дает обучение по квотам Правительства РФ, — в видео Sputnik Узбекистан.Полное видео смотрите по ссылке.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52050537_245:0:1685:1080_1920x0_80_0_0_03053b480a804ad953b184970aeb112b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия образование квоты ташкент выставка
россия образование квоты ташкент выставка
Российское образование, квотная кампания правительства РФ — видео
13:50 18.09.2025 (обновлено: 14:24 18.09.2025)
Эксклюзив
На Международной выставке-ярмарке "Российское образование. Ташкент – 2025" представят более 40 вузов из 22 регионов РФ.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция руководителя Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской.
Она сообщила, что на Международной выставке-ярмарке "Российское образование. Ташкент – 2025", которая пройдет 19–20 сентября, будут представлены более 40 вузов из 22 регионов России, включая федеральные университеты и научно-исследовательские центры. В этом году в ярмарке также участвуют узбекские партнеры.
С 15 сентября стартовал прием заявок на обучение по квотам Правительства РФ.
В 2026–2027 учебном году 810 абитуриентов из Узбекистана смогут поступить в российские вузы.
"Более 400 университетов по всей России ждут новых студентов", — отметила Старосельская.
Подробнее о том, какие преимущества дает обучение по квотам Правительства РФ, — в видео Sputnik Узбекистан.
Полное видео смотрите по ссылке
.