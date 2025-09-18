https://uz.sputniknews.ru/20250918/rossiyskoe-obrazovanie-kvotnaya-kampaniya-pravitelstva-rf-52048968.html

Российское образование, квотная кампания правительства РФ — видео

На Международной выставке-ярмарке "Российское образование. Ташкент – 2025" представят более 40 вузов из 22 регионов РФ

В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошла пресс-конференция руководителя Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирины Старосельской.Она сообщила, что на Международной выставке-ярмарке "Российское образование. Ташкент – 2025", которая пройдет 19–20 сентября, будут представлены более 40 вузов из 22 регионов России, включая федеральные университеты и научно-исследовательские центры. В этом году в ярмарке также участвуют узбекские партнеры.С 15 сентября стартовал прием заявок на обучение по квотам Правительства РФ.В 2026–2027 учебном году 810 абитуриентов из Узбекистана смогут поступить в российские вузы.Подробнее о том, какие преимущества дает обучение по квотам Правительства РФ, — в видео Sputnik Узбекистан.Полное видео смотрите по ссылке.

