Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум — дата

Мероприятие пройдет в Элисте и объединит духовных лидеров и исследователей из порядка 35 стран. Основная тема – развитие буддизма в новом тысячелетии, его влияние на туризм и выбор экономических приоритетов

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в III Международном буддийском форуме в Калмыкии (Россия), сообщает Оргкомитет форума.Мероприятие пройдет с 25 по 28 сентября в городе Элиста и объединит представителей около 35 стран и буддийских регионов РФ.По словам Президента России Владимира Путина, буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплоченного народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей.Основная тема форума — развитие буддизма в новом тысячелетии, его влияние на туризм и выбор экономических приоритетов.Программа включает более 50 мероприятий, как делового, так и культурного характера, в том числе свыше десятка дискуссий и секций, посвященных будущему буддизма и сохранению духовных традиций.На открытии форума представят мультимедийное шоу "Ставка кочевника", а также выставки священных буддийских реликвий из Национального музея Индии и экспозиции "Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга". В тот же день пройдет масштабное пленарное заседание "Буддийский мир в новом тысячелетии".Напомним, что на территории Узбекистана находятся такие памятники буддийского наследия, как комплекс Фаязтепа, буддийские монастыри в Айртаме, городища Зартепа и Дальверзинтепа.

