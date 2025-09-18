https://uz.sputniknews.ru/20250918/uzbekistan-uchastiye-buddiyskiy-forum-rossiya-52053968.html
Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум — дата
Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум — дата
Sputnik Узбекистан
Мероприятие пройдет в Элисте и объединит духовных лидеров и исследователей из порядка 35 стран. Основная тема – развитие буддизма в новом тысячелетии, его влияние на туризм и выбор экономических приоритетов
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в III Международном буддийском форуме в Калмыкии (Россия), сообщает Оргкомитет форума.Мероприятие пройдет с 25 по 28 сентября в городе Элиста и объединит представителей около 35 стран и буддийских регионов РФ.По словам Президента России Владимира Путина, буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплоченного народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей.Основная тема форума — развитие буддизма в новом тысячелетии, его влияние на туризм и выбор экономических приоритетов.Программа включает более 50 мероприятий, как делового, так и культурного характера, в том числе свыше десятка дискуссий и секций, посвященных будущему буддизма и сохранению духовных традиций.На открытии форума представят мультимедийное шоу "Ставка кочевника", а также выставки священных буддийских реликвий из Национального музея Индии и экспозиции "Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга". В тот же день пройдет масштабное пленарное заседание "Буддийский мир в новом тысячелетии".Напомним, что на территории Узбекистана находятся такие памятники буддийского наследия, как комплекс Фаязтепа, буддийские монастыри в Айртаме, городища Зартепа и Дальверзинтепа.
Делегация Узбекистана поедет в Россию на буддийский форум — дата
15:00 18.09.2025 (обновлено: 15:37 18.09.2025)
Мероприятие пройдет в Элисте и объединит духовных лидеров и исследователей из порядка 35 стран. Основная тема — развитие буддизма в новом тысячелетии, его влияние на туризм и выбор экономических приоритетов.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в III Международном буддийском форуме в Калмыкии (Россия), сообщает Оргкомитет форума.
Мероприятие пройдет с 25 по 28 сентября в городе Элиста и объединит представителей около 35 стран и буддийских регионов РФ.
По словам Президента России Владимира Путина, буддизм, его культура и традиции оказали большое влияние на становление России, сыграли поистине уникальную роль в формировании единого, сплоченного народа, стали высоким духовно-нравственным ориентиром для сотен тысяч людей.
Основная тема форума — развитие буддизма в новом тысячелетии, его влияние на туризм и выбор экономических приоритетов.
Программа включает более 50 мероприятий, как делового, так и культурного характера, в том числе свыше десятка дискуссий и секций, посвященных будущему буддизма и сохранению духовных традиций.
"Для Калмыкии Форум — это возможность внести свой вклад в укрепление международного авторитета страны. Важно подчеркнуть, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, которая объединяет огромное количество народов. Мы этим гордимся — при всем разнообразии мы едины перед вызовами", — сказал глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
На открытии форума представят мультимедийное шоу "Ставка кочевника", а также выставки священных буддийских реликвий из Национального музея Индии и экспозиции "Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга". В тот же день пройдет масштабное пленарное заседание "Буддийский мир в новом тысячелетии".
Напомним, что на территории Узбекистана находятся такие памятники буддийского наследия, как комплекс Фаязтепа, буддийские монастыри в Айртаме, городища Зартепа и Дальверзинтепа.