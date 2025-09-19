https://uz.sputniknews.ru/20250919/genkonsulstvo-obratilos-uzbekistan-zemletryasenie-kamchatka-52085833.html

Генконсульство обратилось к узбекистанцам после мощного землетрясения у берегов Камчатки

Генконсульство обратилось к узбекистанцам после мощного землетрясения у берегов Камчатки

В акватории Тихого океана у побережья Камчатского края 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,2. Объявлена угроза цунами.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов обратился к соотечественникам, находящимся в Дальневосточном федеральном округе России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Как сообщается, в акватории Тихого океана у побережья Камчатского края в пятницу 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,2. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске подземные толчки ощущались силой до 7 баллов. Объявлена угроза цунами.В МЧС России сообщили, что информации о жертвах и разрушениях не поступало. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. В случае необходимости узбекистанцам рекомендовают обращаться в Генеральное консульство по следующим номерам:

