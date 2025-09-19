Узбекистан
Генконсульство обратилось к узбекистанцам после мощного землетрясения у берегов Камчатки
Генконсульство обратилось к узбекистанцам после мощного землетрясения у берегов Камчатки
В акватории Тихого океана у побережья Камчатского края 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,2. Объявлена угроза цунами.
В МЧС России сообщили, что информации о жертвах и разрушениях не поступало. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности. В случае необходимости узбекистанцам рекомендуют обращаться в Генеральное консульство по следующим номерам:
В акватории Тихого океана у побережья Камчатского края 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,2. Объявлена угроза цунами.
ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана во Владивостоке Юсуп Кабулжанов обратился к соотечественникам, находящимся в Дальневосточном федеральном округе России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как сообщается, в акватории Тихого океана у побережья Камчатского края в пятницу 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,2. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске подземные толчки ощущались силой до 7 баллов. Объявлена угроза цунами.
В МЧС России сообщили, что информации о жертвах и разрушениях не поступало. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.
"Генеральное консульство Республики Узбекистан во Владивостоке находится на постоянной связи с МЧС, региональными органами власти и другими компетентными ведомствами. Призываем граждан строго следовать инструкциям экстренных служб и сохранять спокойствие", – отметил Кабулжанов.
В случае необходимости узбекистанцам рекомендовают обращаться в Генеральное консульство по следующим номерам:
+7 (423) 260-48-00
+7 (902) 078-70-07
