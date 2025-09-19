https://uz.sputniknews.ru/20250919/shavkat-mirziyoev-vystupit-na-yubileynoy-80-y-sessii-genassamblei-oon-52070315.html

Шавкат Мирзиёев выступит на юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН

Заседание высокого уровня состоится 22 сентября в зале Генеральной Ассамблеи. В нем примут участие представители ООН, главы государств и правительств.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в мероприятиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые пройдут на следующей неделе в Нью-Йорке.Юбилейная сессия пройдет под девизом "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед".Заседание высокого уровня состоится 22 сентября в зале Генеральной Ассамблеи. В нем примут участие представители ООН, главы государств и правительств.Участники обсудят достижения последних восьми десятилетий и пути к созданию более инклюзивной и оперативной многосторонней системы.Общие прения — ежегодная встреча глав государств и правительств в начале сессии Генассамблеи, на которых мировые лидеры выступают с заявлениями и в которых излагают свои позиции и приоритеты в контексте сложных и взаимосвязанных глобальных проблем, состоятся 23 − 27 и 29 сентября. Выступление Шавката Мирзиёева запланировано на 23 сентября.В преддверии визита главы государства в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась презентация книги на английском языке "Новый Узбекистан: путь Шавката Мирзиёева". В мероприятии приняли участие 100 человек, включая руководство ООН, представителей международных организаций и дипломатического корпуса, активистов гражданского общества.Выступившие представители ООН и ряда зарубежных государств отметили проводимые в Узбекистане масштабные политические и социальные реформы. Подчеркнули, что эти изменения имеют важное значение не только для Узбекистана, но и для устойчивого развития всего региона Центральной Азии.

