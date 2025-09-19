В Ташкенте состоялась церемония открытия чемпионата Центральной Азии по бадминтону
Состоялась официальная церемония открытия Чемпионата Центральной Азии по бадминтону
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз
В Ташкенте с 16 сентября проходит молодежный Чемпионат Центральной Азии по бадминтону. В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов из 7 стран.
ТАШКЕНТ, 19 сентября – Sputnik. В спортивном комплексе Ташкентского государственного экономического университета состоялась официальная церемония открытия Центральноазиатского чемпионата по бадминтону. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.
В Ташкенте проходит Чемпионат Центральной Азии по бадминтону.
В Ташкенте проходит Чемпионат Центральной Азии по бадминтону.
© Sputnik / Александра Терехина
Сам чемпионат стартовал 16 сентября — на три дня раньше самой церемонии открытия. Турнир по праву считается одним из крупнейших в регионе. В нем принимают участие сильнейшие мастера бадминтона из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Ирана и Монголии — в трех возрастных категориях.
"В начале чемпионата прошли командные встречи U15, U17 и U23. Групповой этап и плей-офф выдались напряженными и бескомпромиссными", — говорится в сообщении ведомства.
Сборная Узбекистана уже в первый день одержала победы во всех возрастных категориях. Так, в U15 команда группы "B" разгромила сборную Туркменистана со счетом 5:0, в U17 бадминтонисты из Монголии были повержены с таким же результатом, а в U23 узбекистанцы вновь переиграли туркменскую команду — также 5:0.
Итоги первого дня:
U15:
Группа "A" — Монголия — Кыргызстан: 5:0
Группа "A" — Казахстан — Монголия: 3:2
Группа "B" — Узбекистан — Туркменистан: 5:0
Группа "B" — Туркменистан — Таджикистан: 1:4
U17:
Группа "A" — Туркменистан — Таджикистан: 0:5
Группа "A" — Казахстан — Туркменистан: 5:0
Группа "B" — Монголия — Кыргызстан: 4:1
Группа "B" — Узбекистан — Монголия: 5:0
U23:
Группа "A" — Казахстан — Кыргызстан: 5:0
Группа "B" — Туркменистан — Узбекистан: 0:5
Группа "B" — Таджикистан — Туркменистан: 4:1
Во второй день групповых игр:
В U15: Казахстан победил Кыргызстан со счетом 5:0, Узбекистан обыграл Таджикистан с тем же счетом. В U17: Казахстан взял верх над Таджикистаном 3:2, Узбекистан уверенно выиграл у Кыргызстана 5:0. В U23: узбекские спортсмены одержали победу над таджикской сборной со счетом 5:0.
Плей-офф также прошел в упорной борьбе. Казахстан в U15 обыграл Таджикистан 3:0, в U17 — Монголию 3:0, а в U23 снова оставил не у дел Таджикистан 3:0, выйдя в финал. Сборная Узбекистана в U15 выиграла у Монголии 3:0, в U17 — у Таджикистана 3:1, а в U23 — у Кыргызстана 3:0.
Итоги второго дня
U15:
Группа "A" — Казахстан — Кыргызстан: 5:0
Группа "B" — Узбекистан — Таджикистан: 5:0
U17:
Группа "A" — Казахстан — Таджикистан: 3:2
Группа "B" — Узбекистан — Кыргызстан: 5:0
U23:
Группа "B" — Узбекистан — Таджикистан: 5:0
Плей-офф:
U15: Узбекистан — Монголия: 3:0; Казахстан — Таджикистан: 3:0
U17: Казахстан — Монголия: 3:0; Узбекистан — Таджикистан: 3:1
U23: Казахстан — Таджикистан: 3:0; Узбекистан — Кыргызстан: 3:0
В финалах во всех возрастных категориях встретились сборные Узбекистана и Казахстана. После начнутся индивидуальные соревнования.
"Бадминтон — это спорт, в котором сочетаются скорость, ловкость, сила и сила воли. Каждый удар и каждая партия — это не только борьба за победу, но и символ терпения, честности и мужества. Турнир стал не просто испытанием мастерства и силы духа спортсменов, но и площадкой, сближающей народы и укрепляющей дружеские связи отметили в федерации. Кроме того, это событие открывает новую страницу в истории спортивного сообщества Центральной Азии", – отметили в министерстве.
На чемпионате, который продлится до 22 сентября, будут определены победители и призеры в командном, одиночном, парном и микст направлениях.