В Ташкенте состоялась церемония открытия чемпионата Центральной Азии по бадминтону

В Ташкенте с 16 сентября проходит молодежный Чемпионат Центральной Азии по бадминтону. В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов из 7 стран. 19.09.2025, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 19 сентября – Sputnik. В спортивном комплексе Ташкентского государственного экономического университета состоялась официальная церемония открытия Центральноазиатского чемпионата по бадминтону. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.Сам чемпионат стартовал 16 сентября — на три дня раньше самой церемонии открытия. Турнир по праву считается одним из крупнейших в регионе. В нем принимают участие сильнейшие мастера бадминтона из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Ирана и Монголии — в трех возрастных категориях.Сборная Узбекистана уже в первый день одержала победы во всех возрастных категориях. Так, в U15 команда группы "B" разгромила сборную Туркменистана со счетом 5:0, в U17 бадминтонисты из Монголии были повержены с таким же результатом, а в U23 узбекистанцы вновь переиграли туркменскую команду — также 5:0.Итоги первого дня:U15:Группа "A" — Монголия — Кыргызстан: 5:0Группа "A" — Казахстан — Монголия: 3:2Группа "B" — Узбекистан — Туркменистан: 5:0Группа "B" — Туркменистан — Таджикистан: 1:4U17:Группа "A" — Туркменистан — Таджикистан: 0:5Группа "A" — Казахстан — Туркменистан: 5:0Группа "B" — Монголия — Кыргызстан: 4:1Группа "B" — Узбекистан — Монголия: 5:0U23:Группа "A" — Казахстан — Кыргызстан: 5:0Группа "B" — Туркменистан — Узбекистан: 0:5Группа "B" — Таджикистан — Туркменистан: 4:1Во второй день групповых игр:В U15: Казахстан победил Кыргызстан со счетом 5:0, Узбекистан обыграл Таджикистан с тем же счетом. В U17: Казахстан взял верх над Таджикистаном 3:2, Узбекистан уверенно выиграл у Кыргызстана 5:0. В U23: узбекские спортсмены одержали победу над таджикской сборной со счетом 5:0.Плей-офф также прошел в упорной борьбе. Казахстан в U15 обыграл Таджикистан 3:0, в U17 — Монголию 3:0, а в U23 снова оставил не у дел Таджикистан 3:0, выйдя в финал. Сборная Узбекистана в U15 выиграла у Монголии 3:0, в U17 — у Таджикистана 3:1, а в U23 — у Кыргызстана 3:0.Итоги второго дняU15:Группа "A" — Казахстан — Кыргызстан: 5:0Группа "B" — Узбекистан — Таджикистан: 5:0U17:Группа "A" — Казахстан — Таджикистан: 3:2Группа "B" — Узбекистан — Кыргызстан: 5:0U23:Группа "B" — Узбекистан — Таджикистан: 5:0Плей-офф:U15: Узбекистан — Монголия: 3:0; Казахстан — Таджикистан: 3:0U17: Казахстан — Монголия: 3:0; Узбекистан — Таджикистан: 3:1U23: Казахстан — Таджикистан: 3:0; Узбекистан — Кыргызстан: 3:0В финалах во всех возрастных категориях встретились сборные Узбекистана и Казахстана. После начнутся индивидуальные соревнования.На чемпионате, который продлится до 22 сентября, будут определены победители и призеры в командном, одиночном, парном и микст направлениях.

