Трамп готов сделать России предложение, которое изменит историю навсегда
Последние несколько дней консервативная Америка совершает массовый грех злорадства — но грех их в этом обвинять.
Последние несколько дней консервативная Америка совершает массовый грех злорадства — но грех их в этом обвинять, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.На протяжении долгих лет американских традиционалистов буквально загоняли в резервации — и культурные, и юридические, и экономические, и даже физические. Бесконечные "отмены", рестрикции, публичные судилища и даже покаяния на коленях (как было неоднократно после того, как в больнице от наркотиков склеил ласты рецидивист Джордж Флойд, которого леваки тут же сделали практически святым) были совершенной нормой. И уже никого не удивляли циркуляры в разных организациях, где прямым текстом указывалось, что на работу брать консервативных белых мужчин запрещено и они по умолчанию виноваты во всем. Американские СМИ десятилетиями были оплотом демократов, они упорно делали свое черное дело по оболваниванию и радикализации общества.Но карма, как мы знаем, имеет форму бумеранга, и сейчас она со свистом летит на розовые, зеленые и синие головы с пирсингом.Вчера либерально-демократическое сообщество США содрогнулось всем своим бодипозитивом: после оскорбительных ремарок ведущего популярной вечерней программы Джимми Киммела в адрес команды Трампа и недавно убитого консервативного активиста Чарли Кирка владельцы телевещательной корпорации ABC закрыли эту программу навсегда. Похвалив это решение, Трамп выразил желание продолжить банкет и озвучил еще несколько фамилий из других СМИ.Понятное дело, что тут у демократов, леваков и прочих нетрадиционалистов просто вышибло дно, и Трампа сразу начали обвинять в атаке на свободу слова, на конституцию, гамбургеры и кока-колу. Самое забавное в том, что закрывать рты консервативным американцам (и даже убивать их лидеров) — это нормально, свобода слова и конституция могут пока посмотреть в другую сторону — левую.Но в случае Трампа коса нашла не просто на камень, а на айсберг, на который не повезло натолкнуться демократическому "Титанику".После убийства Кирка любителем трансгендеров, свихнувшимся от ненависти, волна "отмены" пошла в обратную сторону, и под жалобные визги начали лишаться погон, постов, степеней и сладких назначений целые пачки леволиберальных преподавателей, официальных лиц, журналистов и даже военных, которые вылили на консервативно-христианского активиста тонны грязи даже после его смерти.Но почти никто не понял, что это не просто волна, а Гольфстрим, который навсегда развернулся на 180 градусов. Последние события — это не просто эмоциональное (и заслуженное) воздаяние за ложь, клевету и нападки на консервативную Америку. Это часть долговременной стратегии команды Трампа.По мнению экспертов, сейчас мы наблюдаем "институционализацию трампизма", направленную на демонтаж всех либеральных институтов и создание новых консервативных структур, способных удерживать контроль над властью в течение неопределенно долгого времени. "Отмена" наиболее одиозных антитрамповских голосов в американских медиа — это лишь верхушка того самого айсберга, потому что в его основании — полное перекраивание информационной карты США и переход юридического контроля над СМИ в пользу консервативных кругов Штатов.Всего несколько примеров.Выпущенный либералами из бутылки консервативный джинн полетел дальше, и теперь контролируемый республиканцами конгресс находится в процессе новой "нарезки" избирательных округов, что, по мнению Reuters, "может привести к десятилетиям владычества республиканцев в палате представителей", а значит, Трамп или его преемники с большой долей вероятности выиграют и в 2028 году, и далее.При этом западный политикум сходится во мнении, что у Дональда Трампа имеются очень большие планы не только на сохранение долговременной власти своей политической династии в США, но и на весь мир. "Трампизм на экспорт", по мнению либеральных экспертов, — это переход США к более односторонней, прагматичной и авторитарной внешней политике, что приведет "к ослаблению многосторонних институтов и трансатлантических связей, к непредсказуемому "транзакционному" подходу к России и росту зоны влияния Москвы в регионах, где американское присутствие будет сокращено".На самом деле действия Трампа, включая планы на "большую сделку с Россией", абсолютно оправданны и совершенно рациональны.В докладе "Конкурирующие точки зрения на международный порядок" мозгового центра Chatham House указывается, что "теперь США фокусируются на доминировании в Западном полушарии" и "рассматривают возможность возвращения к международному порядку, определяемому сферами влияния, разделенными между великими державами". Это — не прихоть конкретного человека, а отражение навсегда изменившейся реальности, которую Запад впервые осознал на недавнем саммите ШОС, где главы России, Китая и Индии крепко пожали руки и дали этим сигнал всему миру. Нынешние контакты Москвы с администрацией Трампа как раз опираются на признание взаимных коренных интересов ведущих мировых держав и сотрудничество там, где это выгодно всем.Вчера глава МИД Сергей Лавров заявил, что "Дональд Трамп хочет убрать тему Украины из переговоров с Россией, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических отношений". При этом и Путин, и Трамп настроены решительно и нацелены в будущее — это значит, что временные препятствия будут рано или поздно сняты. А те, кто сейчас эти препятствия создают, неизбежно останутся на обочине истории рядом с засаленными розовыми париками.
На протяжении долгих лет американских традиционалистов буквально загоняли в резервации — и культурные, и юридические, и экономические, и даже физические. Бесконечные "отмены", рестрикции, публичные судилища и даже покаяния на коленях (как было неоднократно после того, как в больнице от наркотиков склеил ласты рецидивист Джордж Флойд, которого леваки тут же сделали практически святым) были совершенной нормой. И уже никого не удивляли циркуляры в разных организациях, где прямым текстом указывалось, что на работу брать консервативных белых мужчин запрещено и они по умолчанию виноваты во всем. Американские СМИ десятилетиями были оплотом демократов, они упорно делали свое черное дело по оболваниванию и радикализации общества.
Но карма, как мы знаем, имеет форму бумеранга, и сейчас она со свистом летит на розовые, зеленые и синие головы с пирсингом.
Вчера либерально-демократическое сообщество США содрогнулось всем своим бодипозитивом: после оскорбительных ремарок ведущего популярной вечерней программы Джимми Киммела в адрес команды Трампа и недавно убитого консервативного активиста Чарли Кирка владельцы телевещательной корпорации ABC закрыли эту программу навсегда. Похвалив это решение, Трамп выразил желание продолжить банкет и озвучил еще несколько фамилий из других СМИ.
Понятное дело, что тут у демократов, леваков и прочих нетрадиционалистов просто вышибло дно, и Трампа сразу начали обвинять в атаке на свободу слова, на конституцию, гамбургеры и кока-колу. Самое забавное в том, что закрывать рты консервативным американцам (и даже убивать их лидеров) — это нормально, свобода слова и конституция могут пока посмотреть в другую сторону — левую.
Но в случае Трампа коса нашла не просто на камень, а на айсберг, на который не повезло натолкнуться демократическому "Титанику".
После убийства Кирка любителем трансгендеров, свихнувшимся от ненависти, волна "отмены" пошла в обратную сторону, и под жалобные визги начали лишаться погон, постов, степеней и сладких назначений целые пачки леволиберальных преподавателей, официальных лиц, журналистов и даже военных, которые вылили на консервативно-христианского активиста тонны грязи даже после его смерти.
Но почти никто не понял, что это не просто волна, а Гольфстрим, который навсегда развернулся на 180 градусов. Последние события — это не просто эмоциональное (и заслуженное) воздаяние за ложь, клевету и нападки на консервативную Америку. Это часть долговременной стратегии команды Трампа.
По мнению экспертов, сейчас мы наблюдаем "институционализацию трампизма", направленную на демонтаж всех либеральных институтов и создание новых консервативных структур, способных удерживать контроль над властью в течение неопределенно долгого времени. "Отмена" наиболее одиозных антитрамповских голосов в американских медиа — это лишь верхушка того самого айсберга, потому что в его основании — полное перекраивание информационной карты США и переход юридического контроля над СМИ в пользу консервативных кругов Штатов.
Всего несколько примеров.
Консервативный миллиардер и друг Трампа Ларри Эллисон получил контроль над Paramount Global (CBS News, MTV, Nickelodeon, BET и другие) и нацелился на CNN.
Комиссия по надзору над СМИ (FCC) движется к отмене ограничения в 39 процентов национальной доли рынка для телестанций, что откроет путь к беспрецедентной консолидации местного телевещания в руках крупных конгломератов, традиционно лояльных республиканцам.
Республиканские фонды приобретают местные ежедневные газеты, где ранее доминировали демократы (с января по август 2025 года продано более 50 региональных газет).
Официальные государственные структуры массово отказывают в аккредитации либерально-демократическим изданиям, что лишает их аудитории.
Палата представителей одобрила законопроект о сокращении финансирования телекорпораций PBS и NPR, традиционно поддерживающих демократов.
Выпущенный либералами из бутылки консервативный джинн полетел дальше, и теперь контролируемый республиканцами конгресс находится в процессе новой "нарезки" избирательных округов, что, по мнению Reuters, "может привести к десятилетиям владычества республиканцев в палате представителей", а значит, Трамп или его преемники с большой долей вероятности выиграют и в 2028 году, и далее.
При этом западный политикум сходится во мнении, что у Дональда Трампа имеются очень большие планы не только на сохранение долговременной власти своей политической династии в США, но и на весь мир. "Трампизм на экспорт", по мнению либеральных экспертов, — это переход США к более односторонней, прагматичной и авторитарной внешней политике, что приведет "к ослаблению многосторонних институтов и трансатлантических связей, к непредсказуемому "транзакционному" подходу к России и росту зоны влияния Москвы в регионах, где американское присутствие будет сокращено".
На самом деле действия Трампа, включая планы на "большую сделку с Россией", абсолютно оправданны и совершенно рациональны.
В докладе "Конкурирующие точки зрения на международный порядок" мозгового центра Chatham House указывается, что "теперь США фокусируются на доминировании в Западном полушарии" и "рассматривают возможность возвращения к международному порядку, определяемому сферами влияния, разделенными между великими державами". Это — не прихоть конкретного человека, а отражение навсегда изменившейся реальности, которую Запад впервые осознал на недавнем саммите ШОС, где главы России, Китая и Индии крепко пожали руки и дали этим сигнал всему миру. Нынешние контакты Москвы с администрацией Трампа как раз опираются на признание взаимных коренных интересов ведущих мировых держав и сотрудничество там, где это выгодно всем.
Вчера глава МИД Сергей Лавров заявил, что "Дональд Трамп хочет убрать тему Украины из переговоров с Россией, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических отношений". При этом и Путин, и Трамп настроены решительно и нацелены в будущее — это значит, что временные препятствия будут рано или поздно сняты. А те, кто сейчас эти препятствия создают, неизбежно останутся на обочине истории рядом с засаленными розовыми париками.