В Самарканде проходит первый Конгресс детских хирургов Евразии

Мероприятие собрало более 500 участников, включая около 150 зарубежных гостей из 30 стран мира: ведущих специалистов, ученых, академиков, ректоров, политиков и общественных деятелей.

ТАШКЕНТ, 19 сентября – Sputnik. Конгресс стал площадкой, объединившей президентов ассоциаций детских хирургов Европы, России, Японии, Великобритании, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Центральной Азии, а также представителей таких организаций, как Международная ассоциация детских эндохирургов (Япония), Азиатская ассоциация лапароскопических хирургов (Сингапур) и Ассоциация детских хирургов арабских стран (Тунис). На месте побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.Среди официальных лиц и гостей — министры, депутаты, сенаторы, ректоры ведущих вузов страны, ветераны труда, представители научной общественности Самаркандской области.Программа конгресса включает более 200 докладов, посвященных актуальным вопросам детской хирургии. В течение двух дней участники будут вести насыщенные дискуссии в шести тематических залах по направлениям: абдоминальная и тораскальная хирургия, урология, неонатальная хирургия, травматология и ортопедия, анестезиология и неотложная помощь.В частности, они обсудят современные вызовы и перспективы в области детской хирургии: от применения малоинвазивных технологий в условиях ограниченных ресурсов до нетипичных сценарии осложненного аппендицита у детей и необоснованных операций при ошибочной диагностике болезни Гиршпрунга. Также рассмотрят темы использования искусственного интеллекта, роботизирования в детской хирургии, аномалий развития у девочек в южных регионах Узбекистана и многое другое.Особое место в рамках конгресса уделено чествованию самаркандского профессора Азамата Мухитдиновича Шамсиева, которому в этом году исполнилось 80 лет. Юбиляра поздравили многие: глава региона Адиз Бобоев, министр здравоохранения Асилбек Худаяров, представители Сената. С особой теплотой участники мероприятия прослушали и видеообращение героя труда России, легендарного хирурга Леонида Рошаля, который рассказал о дружбе с юбиляром и его таланте.Поздравительные речи прозвучали и от других признанных мировых лидеров в области детской хирургии, включая президента Ассоциации детских хирургов России Александра Разумовского, Сатоши Иэири (Япония), Гонка Теканта (Европа), Нийи Аде-Ажайи (Великобритания), Махира Озмена (Сингапур), Амина Ксиа (Тунис), Тутку Сойера (Турция) и других.Здесь говорилось, что личность профессора Шамсиева — яркий пример того, как преданность профессии, научной работе и своим ученикам способна изменить будущее медицины не только в одной стране, но и за ее пределами.

