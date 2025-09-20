https://uz.sputniknews.ru/20250920/makron-podtverdil-frantsiya-priznaet-palestinu-52115931.html

Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября

Помимо Франции Палестину намерены официально признать еще 9 стран в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В число этих стран входит Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

ТАШКЕНТ, 20 сентября – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября, пишет РИА Новости.О намерении Франции признать Палестину Макрон объявлял в июле на международной конференции по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.Макрон отметил, что это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.Со своей стороны Аббас подтвердил решимость реализовать необходимые реформы для обновления руководства Палестиной.Помимо Франции Палестину намерены официально признать еще 9 стран в ходе конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.Отмечается, что, помимо Франции, в число этих стран входят Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.По данным агентства, Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины. Он будет председательствовать на этой конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который, как ожидается, будет участвовать в ней по видеосвязи.Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.Государство Палестина признают 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

