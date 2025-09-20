https://uz.sputniknews.ru/20250920/makron-podtverdil-frantsiya-priznaet-palestinu-52115931.html
Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября
Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября
Sputnik Узбекистан
Помимо Франции Палестину намерены официально признать еще 9 стран в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В число этих стран входит Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.
2025-09-20T18:03+0500
2025-09-20T18:03+0500
2025-09-20T18:03+0500
эммануэль макрон
франция
палестина
генеральная ассамблея оон
палестино-израильский конфликт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/52/9655239_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_ff189a0bd738bd5ea33dadd49681225d.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сентября – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября, пишет РИА Новости.О намерении Франции признать Палестину Макрон объявлял в июле на международной конференции по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.Макрон отметил, что это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.Со своей стороны Аббас подтвердил решимость реализовать необходимые реформы для обновления руководства Палестиной.Помимо Франции Палестину намерены официально признать еще 9 стран в ходе конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.Отмечается, что, помимо Франции, в число этих стран входят Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.По данным агентства, Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины. Он будет председательствовать на этой конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который, как ожидается, будет участвовать в ней по видеосвязи.Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.Государство Палестина признают 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
франция
палестина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/52/9655239_98:0:1102:753_1920x0_80_0_0_7ce3319b0fad420e7dee8e25b96b9dfc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
палестина франция макрон израиль генассамблея оон
палестина франция макрон израиль генассамблея оон
Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября
Помимо Франции Палестину намерены официально признать еще 9 стран в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В число этих стран входят Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.
ТАШКЕНТ, 20 сентября – Sputnik.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября, пишет РИА Новости
.
О намерении Франции признать Палестину Макрон объявлял в июле на международной конференции по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.
"Я поговорил с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом…, я подтвердил председателю Аббасу мое намерение признать государство Палестина в понедельник в Нью-Йорке", — написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Макрон отметил, что это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.
Со своей стороны Аббас подтвердил решимость реализовать необходимые реформы для обновления руководства Палестиной.
Помимо Франции Палестину намерены официально признать
еще 9 стран в ходе конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.
"В ходе конференции в понедельник в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, будут представлены десять стран, которые решили "перейти к признанию государства Палестина", — пишет агентство.
Отмечается, что, помимо Франции, в число этих стран входят Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.
По данным агентства, Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины. Он будет председательствовать на этой конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который, как ожидается, будет участвовать в ней по видеосвязи.
Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
Государство Палестина признают 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.