Помимо Франции Палестину намерены официально признать еще 9 стран в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В число этих стран входит Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/965/52/9655239_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_ff189a0bd738bd5ea33dadd49681225d.jpg
ТАШКЕНТ, 20 сентября – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября, пишет РИА Новости.О намерении Франции признать Палестину Макрон объявлял в июле на международной конференции по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.Макрон отметил, что это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.Со своей стороны Аббас подтвердил решимость реализовать необходимые реформы для обновления руководства Палестиной.Помимо Франции Палестину намерены официально признать еще 9 стран в ходе конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.Отмечается, что, помимо Франции, в число этих стран входят Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.По данным агентства, Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины. Он будет председательствовать на этой конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который, как ожидается, будет участвовать в ней по видеосвязи.Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.Государство Палестина признают 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
ТАШКЕНТ, 20 сентября – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября, пишет РИА Новости.
О намерении Франции признать Палестину Макрон объявлял в июле на международной конференции по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.
"Я поговорил с председателем палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом…, я подтвердил председателю Аббасу мое намерение признать государство Палестина в понедельник в Нью-Йорке", — написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Макрон отметил, что это решение вписывается в более широкий мирный план для региона.
Со своей стороны Аббас подтвердил решимость реализовать необходимые реформы для обновления руководства Палестиной.
Помимо Франции Палестину намерены официально признать еще 9 стран в ходе конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.
"В ходе конференции в понедельник в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, будут представлены десять стран, которые решили "перейти к признанию государства Палестина", — пишет агентство.
Отмечается, что, помимо Франции, в число этих стран входят Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.
По данным агентства, Макрон выступит с речью, в которой официально объявит о признании Палестины. Он будет председательствовать на этой конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который, как ожидается, будет участвовать в ней по видеосвязи.
Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
Государство Палестина признают 147 стран, включая Россию. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
