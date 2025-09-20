В Узбекистане ожидаются новые реформы в сфере здравоохранения – подробности
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с докладом о мерах по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения в стране.
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие годы ожидаются новые реформы в сфере здравоохранения. Речь идет о цифровизации, совершенствовании специализированной помощи, новых технологиях, привлечении квалифицированных специалистов, стимулировании медицинских кадров, национальной программе поддержки грудного вскармливания, а также создании прозрачной и справедливой системы оказания качественной медицинской помощи населению.
На совещании с президентом было отмечено, что особое внимание в республике уделяется внедрению новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи, основанной на международном опыте и ориентированной на приближение медицины к населению. На этой основе многопрофильные центральные поликлиники, пункты семейного врача и семейные поликлиники, а также махаллинские медицинские пункты развиваются в соответствии с единым подходом. В результате планируется довести долю семейных врачей в системе медицинской помощи до 70%.
Кроме того, с помощью цифровизации и сокращения бумажного документооборота предусматривается снизить нагрузку на медицинских работников почти на треть, а уровень удовлетворенности граждан услугами первичного звена повысить до уровня более 85%.
При этом вводится новая система материального стимулирования медицинских кадров, которая будет напрямую зависеть от их профессиональной результативности.
Президент подчеркнул важность кардинального совершенствования специализированной помощи. Отмечалось, что в стране действуют десятки научно-практических медицинских центров, которые оснащаются современным оборудованием и получают значительные бюджетные средства.
Однако среди населения сохраняются нарекания по поводу качества обслуживания и длительных очередей.
"Указано на медлительность специализированных центров во внедрении международных стандартов лечения, слабость их методологической работы на первичном уровне здравоохранения", — отметили в пресс-службе.
В этой связи было предложено пересмотреть деятельность всех республиканских специализированных клиник и привлечь к управлению ими современных профессиональных менеджеров.
"Успешным примером стал Республиканский центр онкологии и радиологии, где уже работают турецкие специалисты", – подчеркнуто на совещании.
Вместе с тем, в стране продолжается обновление клинических протоколов: к настоящему времени пересмотрено 400, до конца года этот показатель увеличится вдвое. При содействии Азиатского банка развития разрабатывается методология тарифов на более чем три тысячи медицинских услуг.
Глава государства поручил изучить возможности привлечения иностранных профессиональных менеджеров еще в пять центров или передачи их в управление зарубежным авторитетным клиниками.
"Результатом должны стать разработка стандартов диагностики и лечения на основе международного опыта, создание национальных клинических протоколов, внедрение новых технологий, разработка долгосрочной стратегии развития центров, привлечение высококвалифицированных специалистов, а также создание прозрачной и справедливой системы оказания качественной медицинской помощи населению", – подчеркнуто на совещании.
Также обсуждались меры по охране здоровья детей.
Отмечалось, что во всем мире остро стоит проблема грудного вскармливания детей материнским молоком, растут темпы использования продуктов, заменяющих грудное молоко.
Для достижения до 2030 года рекомендованного ВОЗ показателя исключительно грудного вскармливания детей до 6 месяцев в размере 70% в стране будет утверждена национальная программа поддержки грудного вскармливания.
В рамках программы будут внедрены инициативы ВОЗ и ЮНИСЕФ "Медицинское учреждение, создающее благоприятные условия для грудного вскармливания" и "10 шагов к успешному грудному вскармливанию".
Будет организовано обучение медицинских работников по вопросам грудного вскармливания и мероприятия по повышению знаний беременных и кормящих матерей.
"Предложено ввести в законодательство поправки, ограничивающие рекламу заменителей грудного молока, а также усовершенствовать требования и стандарты, касающиеся производства, импорта и экспорта, транспортировки, хранения, продажи и доставки детских пищевых продуктов", – говорится в сообщении.
Президент одобрил представленные предложения, и дал ряд поручений по приближению медицины к людям, повышению ее качества и доступности, снижению смертности от неинфекционных заболеваний, а также укреплению здоровья молодого поколения.