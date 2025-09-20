Узбекистан установил дипломатические отношения с Кенией
ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Кенией. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.
Соответствующее Коммюнике подписали в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и премьер-министр, министр иностранных дел и по делам диаспоры Кении Мусалия Мудавади.
"Рады встретиться с Е.П. Мусалией Мудавади, Премьер-министром и министром иностранных дел и по делам диаспоры Кении. Вместе мы подписали Коммюнике об установлении дипломатических отношений между нашими двумя странами", — говорится в сообщении.
Глава МИД Узбекистана отметил, что Кения демонстрирует "впечатляющий прогресс как одна из самых динамично развивающихся экономик Африки и центр технологий и инноваций".
"Мы обсудили широкий спектр возможностей для плодотворного сотрудничества, которое принесет ощутимую пользу народам обеих стран", — отметил Саидов.
Кения стала 163-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.
Кения — государство в Восточной Африке. Граничит с Угандой, Южным Суданом, Эфиопией, Сомали, Танзанией; на востоке омывается Индийским океаном. Кения богата полезными ископаемыми. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.