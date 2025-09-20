https://uz.sputniknews.ru/20250920/uzbekistan-ustanovil-diplomaticheskie-otnosheniya-keniya-52103757.html

Узбекистан установил дипломатические отношения с Кенией

Коммюнике об этом подписали в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и премьер-министр, министр иностранных дел и по делам диаспоры Кении Мусалия Мудавади.

2025-09-20T10:50+0500

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Кенией. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.Соответствующее Коммюнике подписали в Нью-Йорке министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов и премьер-министр, министр иностранных дел и по делам диаспоры Кении Мусалия Мудавади.Глава МИД Узбекистана отметил, что Кения демонстрирует "впечатляющий прогресс как одна из самых динамично развивающихся экономик Африки и центр технологий и инноваций". Кения стала 163-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.Кения — государство в Восточной Африке. Граничит с Угандой, Южным Суданом, Эфиопией, Сомали, Танзанией; на востоке омывается Индийским океаном. Кения богата полезными ископаемыми. На сегодняшний день страна является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.

