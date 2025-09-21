https://uz.sputniknews.ru/20250921/chm-po-greko-rimskoy-borbe-xorvatiya-52129786.html

ЧМ по греко-римской борьбе: в третий день узбекистанцы завоевали две награды

В столице Хорватии, Загребе проходит чемпионат мира 2025 по греко-римской борьбе. Накануне определились чемпионы и призеры в весовых категориях 60, 72 и 97 кг, а также стали известны финалисты в весах 63, 67 и 87 кг

ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. Накануне на чемпионате мира по греко-римской борьбе узбекистанцы завоевали две награды, сообщает НОК.В столице Хорватии, Загребе в третий соревновательный день определились чемпионы и призеры в весовых категориях 60, 72 и 97 кг, а также стали известны финалисты в весах 63, 67 и 87 кг.Серебряную медаль ЧМ завоевал представитель сборной республики Алишер Ганиев.Благодаря Абдулло Алиеву копилка сборной Узбекистана пополнилась еще одной наградой.Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября.В заключительный день соревнований греко-римские борцы Узбекистана продолжат борьбу за медали.Айтжан Халмаханов (до 63 кг) одолел всех соперников на квалификационном этапе и вечером проведет финальную схватку за золотую медаль. Шермухаммад Шарибжонов (до 67 кг) выйдет на ковер в утешительном этапе за бронзу.Финал:-63 кг: Айтжан Халмаханов — Чунг Хан-Жэ (Республика Корея).Утешительный этап:-67 кг: Шермухаммад Шарибжонов — Себастьян Над (Сербия).

