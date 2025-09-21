ЧМ по греко-римской борьбе: в третий день узбекистанцы завоевали две награды
21.09.2025
В столице Хорватии, Загребе проходит чемпионат мира 2025 по греко-римской борьбе. Накануне определились чемпионы и призеры в весовых категориях 60, 72 и 97 кг, а также стали известны финалисты в весах 63, 67 и 87 кг.
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. Накануне на чемпионате мира по греко-римской борьбе узбекистанцы завоевали две награды, сообщает НОК.
В столице Хорватии, Загребе в третий соревновательный день определились чемпионы и призеры в весовых категориях 60, 72 и 97 кг, а также стали известны финалисты в весах 63, 67 и 87 кг.
Серебряную медаль ЧМ завоевал представитель сборной республики Алишер Ганиев.
Сборная Узбекистана завоевала еще 2 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии
Сборная Узбекистана завоевала еще 2 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии
“Алишер Ганиев вышел в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в Хорватии. В решающей схватке в весовой категории -60 кг наш соотечественник уступил казахстанцу Айдосу Султангалиеву и стал обладателем серебряной награды”, — говорится в сообщении.
Благодаря Абдулло Алиеву копилка сборной Узбекистана пополнилась еще одной наградой.
Сборная Узбекистана завоевала еще 2 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии
Сборная Узбекистана завоевала еще 2 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии
“Автором медали стал Абдулло Алиев, выступавший в весовой категории -72 кг. В борьбе за третье место наш соотечественник смог одолеть Йенгхуна Ноха (Республика Корея) и удостоился бронзы”, — говорится в сообщении.
Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября.
В заключительный день соревнований греко-римские борцы Узбекистана продолжат борьбу за медали.
Айтжан Халмаханов (до 63 кг) одолел всех соперников на квалификационном этапе и вечером проведет финальную схватку за золотую медаль. Шермухаммад Шарибжонов (до 67 кг) выйдет на ковер в утешительном этапе за бронзу.
Финал:
-63 кг: Айтжан Халмаханов — Чунг Хан-Жэ (Республика Корея).
Утешительный этап:
-67 кг: Шермухаммад Шарибжонов — Себастьян Над (Сербия).