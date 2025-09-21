Узбекистан
ЧМ по греко-римской борьбе: в третий день узбекистанцы завоевали две награды
ЧМ по греко-римской борьбе: в третий день узбекистанцы завоевали две награды
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/392/81/3928101_0:241:2784:1807_1920x0_80_0_0_969a0bf433653064a68e601c4cd5c1d9.jpg
ЧМ по греко-римской борьбе: в третий день узбекистанцы завоевали две награды

В столице Хорватии, Загребе проходит чемпионат мира 2025 по греко-римской борьбе. Накануне определились чемпионы и призеры в весовых категориях 60, 72 и 97 кг, а также стали известны финалисты в весах 63, 67 и 87 кг.
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. Накануне на чемпионате мира по греко-римской борьбе узбекистанцы завоевали две награды, сообщает НОК.
В столице Хорватии, Загребе в третий соревновательный день определились чемпионы и призеры в весовых категориях 60, 72 и 97 кг, а также стали известны финалисты в весах 63, 67 и 87 кг.
Серебряную медаль ЧМ завоевал представитель сборной республики Алишер Ганиев.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкСборная Узбекистана завоевала еще 2 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии
Сборная Узбекистана завоевала еще 2 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2025
Сборная Узбекистана завоевала еще 2 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
“Алишер Ганиев вышел в финал чемпионата мира по спортивной борьбе в Хорватии. В решающей схватке в весовой категории -60 кг наш соотечественник уступил казахстанцу Айдосу Султангалиеву и стал обладателем серебряной награды”, — говорится в сообщении.
Благодаря Абдулло Алиеву копилка сборной Узбекистана пополнилась еще одной наградой.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкСборная Узбекистана завоевала еще 2 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии
Сборная Узбекистана завоевала еще 2 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.09.2025
Сборная Узбекистана завоевала еще 2 медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Хорватии
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
“Автором медали стал Абдулло Алиев, выступавший в весовой категории -72 кг. В борьбе за третье место наш соотечественник смог одолеть Йенгхуна Ноха (Республика Корея) и удостоился бронзы”, — говорится в сообщении.
Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября.
В заключительный день соревнований греко-римские борцы Узбекистана продолжат борьбу за медали.

Айтжан Халмаханов (до 63 кг) одолел всех соперников на квалификационном этапе и вечером проведет финальную схватку за золотую медаль. Шермухаммад Шарибжонов (до 67 кг) выйдет на ковер в утешительном этапе за бронзу.

Финал:

-63 кг: Айтжан Халмаханов — Чунг Хан-Жэ (Республика Корея).

Утешительный этап:

-67 кг: Шермухаммад Шарибжонов — Себастьян Над (Сербия).
