В ЕЭК рассказали о ключевых направлениях цифровизации в рамках ЕАЭС

По словам Руслана Давыдова, цифровизация в таможенной сфере является эффективным инструментом дальнейшего развития евразийской интеграции

ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. Внедрение единой транзитной системы и электронных навигационных пломб — ключевые направления цифровизации в рамках ЕАЭС, заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр принял участие в Международной научно-практической конференции "Перспективы развития таможенного законодательства: баланс доверия и контроля", организованной Государственным таможенным комитетом Беларуси.По его словам, цифровизация в таможенной сфере является эффективным инструментом дальнейшего развития евразийской интеграции.Глава таможенного блока ЕЭК пригласил представителей Государственного таможенного комитета Беларуси в октябре этого года принять активное участие в семинаре комиссии, посвященном интеллектуальным пунктам пропуска, а также цифровизации в таможенных органах стран Союза.

