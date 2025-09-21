https://uz.sputniknews.ru/20250921/eec-o-klyuchevyx-napravleniyax-tsifrovizatsii-eaeu-52133845.html
В ЕЭК рассказали о ключевых направлениях цифровизации в рамках ЕАЭС
В ЕЭК рассказали о ключевых направлениях цифровизации в рамках ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
По словам Руслана Давыдова, цифровизация в таможенной сфере является эффективным инструментом дальнейшего развития евразийской интеграции
2025-09-21T14:33+0500
2025-09-21T14:33+0500
2025-09-21T14:33+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
цифровизация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527410_3:0:799:448_1920x0_80_0_0_c3e3502b7806b07cc9be5d6e84125126.jpg
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. Внедрение единой транзитной системы и электронных навигационных пломб — ключевые направления цифровизации в рамках ЕАЭС, заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Министр принял участие в Международной научно-практической конференции "Перспективы развития таможенного законодательства: баланс доверия и контроля", организованной Государственным таможенным комитетом Беларуси.По его словам, цифровизация в таможенной сфере является эффективным инструментом дальнейшего развития евразийской интеграции.Глава таможенного блока ЕЭК пригласил представителей Государственного таможенного комитета Беларуси в октябре этого года принять активное участие в семинаре комиссии, посвященном интеллектуальным пунктам пропуска, а также цифровизации в таможенных органах стран Союза.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1a/51527410_103:0:700:448_1920x0_80_0_0_b3000d202c10ed18b2a4d36896bdb0cd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еэк еаэс цифровизация направления
еэк еаэс цифровизация направления
В ЕЭК рассказали о ключевых направлениях цифровизации в рамках ЕАЭС
По словам Руслана Давыдова, цифровизация в таможенной сфере является эффективным инструментом дальнейшего развития евразийской интеграции.
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik.
Внедрение единой транзитной системы и электронных навигационных пломб — ключевые направления цифровизации в рамках ЕАЭС, заявил министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Министр принял участие в Международной научно-практической конференции "Перспективы развития таможенного законодательства: баланс доверия и контроля", организованной Государственным таможенным комитетом Беларуси.
По его словам, цифровизация в таможенной сфере является эффективным инструментом дальнейшего развития евразийской интеграции.
"Внедрение единой транзитной системы, отслеживания перевозок с применением электронных навигационных пломб, а также модернизация подходов к обустройству и оснащению пунктов пропуска с учетом прорывных технологий являются приоритетными направлениями по цифровизации таможенной сферы в ЕАЭС", – подчеркнул Давыдов.
Глава таможенного блока ЕЭК пригласил представителей Государственного таможенного комитета Беларуси в октябре этого года принять активное участие в семинаре комиссии, посвященном интеллектуальным пунктам пропуска, а также цифровизации в таможенных органах стран Союза.