президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения, которые сложились у него с американским коллегой Дональдом Трампом, и возможность открыто обсуждать самые острые проблемы;

Путин, как и Трамп, заинтересован в мирном урегулировании на Украине;

Европа делает все возможное, чтобы дальше продолжать украинский конфликт и сподвигать на это Владимира Зеленского;

намерение Запада и дальше идти по пути подавления России не способствует урегулированию;

наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся;