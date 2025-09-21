Россия будет работать над мирным урегулированием на Украине — Песков
Официальный представитель Кремля прокомментировал сохраняющиеся усилия Европы по продолжению конфликта на Украине.
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. Россия будет дальше работать для того, чтобы нащупать возможность мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Речь шла о сохраняющихся усилиях Европы по продолжению конфликта на Украине.
"Российская сторона будет дальше работать для того, чтобы нащупать возможность все-таки мирного урегулирования", — сказал он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Другие заявления Пескова:
президент России Владимир Путин ценит конструктивные отношения, которые сложились у него с американским коллегой Дональдом Трампом, и возможность открыто обсуждать самые острые проблемы;
Путин, как и Трамп, заинтересован в мирном урегулировании на Украине;
Европа делает все возможное, чтобы дальше продолжать украинский конфликт и сподвигать на это Владимира Зеленского;
намерение Запада и дальше идти по пути подавления России не способствует урегулированию;
наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся;
Великобритания является лидером лагеря сторонников войны.
О графике главы РФ
работа Путина, как доменная печь, не может остановиться;
в графике президента России Владимира Путина на следующей неделе будут международные контакты;
Путин примет участие в форуме "Мировая атомная неделя" в Москве.
О подготовке “прямой линии” с Владимиром Путиным
прямая линия президента РФ Владимира Путина и в этом году будет "объемным проектом";
министерства и ведомства даже в ходе сбора вопросов к прямой линии президента РФ Владимира Путина живо реагируют, уже на этом этапе принимаются меры;
формат прямой линии каждый раз пытаются сделать более информативным.