Российская армия ликвидировала диверсантов ВСУ, готовившихся переправляться через Днепр
Сейчас российские бойцы контролируют 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. Российские войска уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся к переходу через Днепр, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.В четверг российские силовики заявили об уничтожении четырех диверсантов ВСУ при попытке переправится с правого на левый берег Днепра. Они были вооружены тяжелым гексакоптером типа "Баба-Яга" и намеревались запустить его после захода в ближнюю тыловую зону.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.На минувшей неделе боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным Шиян рассказал, что все острова в пойме реки находятся под контролем группировки.
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik.
Российские войска уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся к переходу через Днепр, сообщает РИА Новости
со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.
"Херсон <...> Уничтоженные цели: небольшое подразделение какого-то украинского спецназа. Вероятно, группа ДРГ, которая готовилась перейти на нашу сторону Днепра и кошмарить местное население", — сказал он.
В четверг российские силовики заявили об уничтожении четырех диверсантов ВСУ при попытке переправится с правого на левый берег Днепра. Они были вооружены тяжелым гексакоптером типа "Баба-Яга" и намеревались запустить его после захода в ближнюю тыловую зону.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
На минувшей неделе боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным Шиян рассказал, что все острова в пойме реки находятся под контролем группировки.