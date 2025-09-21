https://uz.sputniknews.ru/20250921/rossiyskaya-armiya-likvidirovala-diversantov-vsu-gotovivshixsya-perepravlyatsya-cherez-dnepr-52136469.html

Российская армия ликвидировала диверсантов ВСУ, готовившихся переправляться через Днепр

Российская армия ликвидировала диверсантов ВСУ, готовившихся переправляться через Днепр

Sputnik Узбекистан

Сейчас российские бойцы контролируют 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

2025-09-21T16:30+0500

2025-09-21T16:30+0500

2025-09-21T16:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

всу

россия

безопасность

в мире

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/15/39167663_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_6fd9cdf16bf8d9dea6c3cffbe9627bb1.jpg

ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. Российские войска уничтожили подразделение спецназа ВСУ, готовившееся к переходу через Днепр, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева.В четверг российские силовики заявили об уничтожении четырех диверсантов ВСУ при попытке переправится с правого на левый берег Днепра. Они были вооружены тяжелым гексакоптером типа "Баба-Яга" и намеревались запустить его после захода в ближнюю тыловую зону.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.На минувшей неделе боец спецназа военной разведки "Днепра" с позывным Шиян рассказал, что все острова в пойме реки находятся под контролем группировки.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия армия всу днепр херсон