В Узбекистане оценят инвестпривлекательность регионов
Регламент определяет порядок формирования рейтинга инвестиционной привлекательности регионов на основе рейтинговых показателей. Рейтинг охватит два направления.
2025-09-21T15:45+0500
2025-09-21T15:45+0500
2025-09-21T15:45+0500
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik. В Узбекистане вводят рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, сообщает Минюст.В этих целях принято соответствующее постановление Кабмина. Соответствующий регламент уже вступил в силу. Он определяет порядок формирования рейтинга инвестиционной привлекательности регионов на основе рейтинговых показателей.Цель — объективно оценить усилия местных властей по созданию благоприятного инвестиционного климата и создать инструмент для стимулирования конкуренции между областями.Рейтинг охватит два направления:Как отмечается, министерство инвестиций, промышленности и торговли назначено оператором рейтинга и будет отвечать за координацию оценки, управление электронной платформой и подготовку аналитической справки по результатам.Оценку рейтинга через электронную платформу будут проводить в качестве эксперимента по итогам 2025 года и в сроки, установленные в соответствии с регламентом, начиная с 2026-го.
ТАШКЕНТ, 21 сентября – Sputnik.
В Узбекистане вводят рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, сообщает
Минюст.
В этих целях принято соответствующее постановление Кабмина. Соответствующий регламент уже вступил в силу. Он определяет порядок формирования рейтинга инвестиционной привлекательности регионов на основе рейтинговых показателей.
Цель — объективно оценить усилия местных властей по созданию благоприятного инвестиционного климата и создать инструмент для стимулирования конкуренции между областями.
Рейтинг охватит два направления:
инвестиционный потенциал (в этом направлении на основе приоритетных факторов –статистических показателей и субпоказателей – оценивается инвестиционный потенциал регионов);
эффективность управления (в этом направлении на основе показателей и субпоказателей по результатам опросов предпринимателей в регионах оценивается эффективность управления).
Как отмечается, министерство инвестиций, промышленности и торговли назначено оператором рейтинга и будет отвечать за координацию оценки, управление электронной платформой и подготовку аналитической справки по результатам.
Оценку рейтинга через электронную платформу будут проводить в качестве эксперимента по итогам 2025 года и в сроки, установленные в соответствии с регламентом, начиная с 2026-го.