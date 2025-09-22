https://uz.sputniknews.ru/20250922/novaya-pobeda-rossii-nad-zapadom-tam-gde-etogo-ne-ojidal-nikto-52145385.html

Новая победа России над Западом — там, где этого не ожидал никто

Новая победа России над Западом — там, где этого не ожидал никто

Sputnik Узбекистан

Как сделать из суперприбыльного хозяйства стопроцентно дотируемую и зарегулированную отрасль, поставив почти всех ее игроков и участников на — а то и за ... 22.09.2025, Sputnik Узбекистан

2025-09-22T17:05+0500

2025-09-22T17:05+0500

2025-09-22T17:05+0500

колумнисты

россия

европа

запад

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52145570_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_1bf18f6cf11c456a194432ac0d96c329.jpg

Как сделать из суперприбыльного хозяйства стопроцентно дотируемую и зарегулированную отрасль, поставив почти всех ее игроков и участников на — а то и за — грань элементарного выживания, знают брюссельские люди в сером, пишет колумнист РИА Новости.Сельское хозяйство "райского сада" — в связи с отменным климатом, плодородными почвами и теми культурно-историческими традициями, что складывались на протяжении столетий, позволяло фермерам жить — не тужить и кормить континент до отвала. Излишки — колоссальные — экспортировать. И всем было хорошо. Благоденствие, порядок, равновесие и простые радости — то, что глобалисты люто-бешено ненавидят. И то, что они всегда разрушают. Потому что там, где люди живут хорошо и спокойно, глобалистам, их прибылям и их хищничеству места не находится.Европейские крестьяне в новейшей истории слыли и были богатеями. Они владели самым ценным, что в ЕС имеется, — землями. Нам в России с непредставимо колоссальными территориями сложно это понять — земли вдоволь, и хватит абсолютно на всех. В "райском саду" вопрос территорий ключевой. Плотность населения диктует цены. Не на гектары. На квадратные метры.Задача, которую поставили глобалисты, по условиям была проста как мычание: вначале задушить фермеров правилами и предписаниями, чтобы сделать производство сельхозпродукции невыгодным. Затем превратить его и вовсе в нерентабельное. После чего крепкие европейские мужики, маскулинные и далекие от гендерно-флюидной повесточки, эти земли должны были начать продавать. Но индивидуальная продажа означала все еще рыночную цену. Для того чтобы самый доходный европейский актив — территория — стал токсичным и обесценился ниже нижнего предела, требуется массовый сброс.Как и любое злодейство, уничтожение европейских крестьян затевалось под самыми прекрасными лозунгами.ЕС был в момент основания не только союзом угля и стали, но и зерна, мяса и молока. Была придумана Единая сельскохозяйственная политика, а чтобы в идею совместности поверили все, ее подкрепили многосотмиллиардными бюджетными ассигнованиями. Они составляли на протяжении десятилетий более половины всей еэсовской казны.Фермерам глобалисты платили. За соблюдение квот урожайности зерна и надоев в животноводстве. За неиспользование пахотных земель. За неиспользование удобрений. С другой стороны, они же, подсадив крестьян на финансовую иглу, сделали их полностью от этих вливаний зависимыми. Соблюдение правил, норм, уменьшение производства превратили закупочные цены из разумных в чудовищно высокие.Абсолютно закономерный итог — глобалисты, те, кто стоят за всеми крупными сетями, от ретейла до молочно-мясных холдингов, закупать сырье у европейских крестьян отказались. Предпочтя фрукты и ягоды из Марокко, а мясо птицы и яйца — с Украины. Не вся номенклатура сельхозсырья перечислена, но речь о тенденции, а не о том, насколько полон ассортимент. Итак, европейские крестьяне в ближайшее время отправляются под нож. Их земли скупаются за бесценок. Поставленная глобалистами задача решена.Говорят, что не все с этим согласны. И что французские фермеры вроде готовы что-то там в очередной раз на этой неделе "заблокировать". Заранее можно сказать, что ни у них, ни у их коллег из Германии, Испании, Италии, Нидерландов — и далее по списку — это не получится.С помощью хлыста, то есть репрессивного аппарата, или пряника — обещания "новых субвенций" — еэсовские эту ситуацию разрешат. Эти квазивосстания крестьянства не остановят тех, кто фермеров намерен уничтожить. Потеря политической суверенности выглядит и так тоже.Нам еще совсем недавно угрожала точно такая же участь. Чтобы доказать этот тезис, обратимся к тому, что происходит в аналогичной отрасли в России. Для подсвечивания контраста.Рост сельскохозяйственного производства у нас не квотируется государством, а ровно наоборот — им поддерживается. Большими ассигнованиями. Это приводит глобалистов в бешенство. Они отказываются верить цифрам. Как и своим глазам.Особенно западников трясет от ассортимента "молочки" — всех этих кефиров, айранов, мацони, простокваш и ряженок. От молока разной степени жирности и от разного скота — не переносите коровье, так вот вам козье, и радуйтесь жизни дальше.Масло, в числе сортов и видов которого знаменитейшее на весь мир вологодское, то самое, со вкусом свежайших сливок — по цене, доступной всем. Те же сливки — как стерилизованные, так и пастеризованные. А еще сыры. Какие угодно, опять-таки из любого молока. Хоть из птичьего (шутка).Изобилие еды у нас — только нашей, собственной, суверенной — воспринимается западниками болезненно. Они пишут разные глупости. Вроде той, что успехи российского агропрома — это "единственное светлое пятно экономических решений, принятых Москвой".Придется огорчить, сказав, что не единственное. И это — точно. И что чем дальше, тем увереннее наша страна уходит от дилеммы "пушки вместо масла". Дилеммы, родившейся в Европе. И в Европе, судя по тому, какая участь там уготована и крестьянам, да и всем обитателям "райского сада", остающейся навсегда.В условиях тысяч санкций, прокси-информационной войны, в климате, мягко говоря, рискованном для сельхозпроизводства, в ситуации, предполагающей блокаду внешних рынков для экспорта нашего продовольствия, мы не просто справились и победили. Мы показали и доказали — спокойно, без угроз и суеты, без протестов и хаоса — на что способны. Одержав победу там и тогда, где и когда ее никто, кроме нас, ожидать не мог.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

россия запад победа