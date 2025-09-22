Узбекистан
Производство бензина и дизеля в Узбекистане — инфографика
В республике изменились объемы производства топлива. За 8 месяцев 2025-го произведено 770,3 тыс. тонн автомобильного бензина и 785,8 тыс. тонн дизельного топлива
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – августе этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане сократилось на 14,2% и составило 770,3 тыс. тонн. При этом увеличился выпуск дизтоплива. За 8 месяцев 2025-го в стране произвели 785,8 тыс. тонн дизтоплива, что на 10,5% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
17:35 22.09.2025
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в январе – августе этого года производство автомобильного бензина в Узбекистане сократилось на 14,2% и составило 770,3 тыс. тонн.
При этом увеличился выпуск дизтоплива. За 8 месяцев 2025-го в стране произвели 785,8 тыс. тонн дизтоплива, что на 10,5% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
