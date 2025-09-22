Путин: Россия способна ответить на все существующие и возникающие угрозы
17:55 22.09.2025 (обновлено: 18:03 22.09.2025)
Глава РФ провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого сделал ряд ключевых заявлений.
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
"Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы", — сказал он.
Президент России отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся.
Другие заявления Путина на совещании с Совбезом РФ:
стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать;
“Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства”, — сказал российский лидер.
решение России отказаться от ограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало вынужденным и было продиктовано необходимостью адекватно реагировать на программы размещения вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе;
Россия последовательно подчеркивала опасность демонтажа системы контроля за вооружениями, однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика;
Россия неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности между советско-американской и российско-американской сторонами;
система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями;
Россия уверена в надежности национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений;
планы России по укреплению обороноспособности строятся с учетом меняющейся обстановки в мире, реализуются в полном объеме и своевременно;
истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал;
полный отказ от Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия;
"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей договора о нераспространении ядерного оружия", — сказал он.
Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ);
Россия примет решение о последующем сохранении годовых добровольных самоограничений по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на основе анализа обстановки;
Россия всегда исходит из предпочтительности политико-дипломатического решения вопросов;
инициатива РФ по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) могла бы стать вкладом в создание атмосферы для предметного диалога с США в сфере стратегической стабильности;
"Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединенными Штатами Америки. Естественно, при формировании условий для его полноформатного возобновления и с учетом всего комплекса усилий по нормализации двухсторонних отношений", — сказал российский лидер.
Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ);
практическое осуществление размещения компонентов системы ПРО США в космосе способно обнулить усилия РФ по поддержанию статуса-кво.
Владимир Путин поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность Соединенных Штатов применительно к арсеналу СНВ (стратегических наступательных вооружений), а также уделить особое внимание отслеживанию планов наращивания стратегических компонентов в системе ПРО США.