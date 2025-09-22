https://uz.sputniknews.ru/20250922/putin-soveschaniye-sovbez-rf-52156710.html

Путин: Россия способна ответить на все существующие и возникающие угрозы

Глава РФ провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого сделал ряд ключевых заявлений.

ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.Президент России отметил появление в мире новых рисков стратегического порядка и обострение уже имеющихся.Другие заявления Путина на совещании с Совбезом РФ:Владимир Путин поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность Соединенных Штатов применительно к арсеналу СНВ (стратегических наступательных вооружений), а также уделить особое внимание отслеживанию планов наращивания стратегических компонентов в системе ПРО США.

