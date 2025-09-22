https://uz.sputniknews.ru/20250922/rossiyskaya-armiya-osvobodila-kalinovskoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-52152066.html
СВО: российская армия освободила Калиновское в Днепропетровской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной "группировки войск.
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik. Российские бойцы освободили Калиновское в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря "Восточной "группировке войск.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области. За сутки на этом участке фронта противник потерял:
ТАШКЕНТ, 22 сентября – Sputnik.
Российские бойцы освободили Калиновское в Днепропетровской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря "Восточной "группировке войск.
“Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области”, — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области.
За сутки на этом участке фронта противник потерял:
три боевые бронированные машины;
три орудия полевой артиллерии;
две станции радиоэлектронной борьбы.